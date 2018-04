Atum cai um terço

Enquanto no mar da Costa Norte da Madeira assiste-se à concentração de muitos dos atuneiros registados na Madeira e nos Açores, nas lotas da Região pescadores e armadores queixam-se que “está a ser fraco” este início de faina do atum. No cais de pesca do Caniçal ouvimos os lamentos dos ‘homens do mar’: “Há pouco atum”.

Opinião que não é corroborada pelo Governo Regional. No entender da Secretaria com a tutela das Pescas, as queixas reflectem sobretudo ‘o estado de alma’ dos pecadores, que quase sempre dizem estar insatisfeitos com as pescarias, e por via dessa tendência, “os lamentos já são habituais”, conclui uma fonte governamental. Para contrariar a tese daqueles que alegam haver pouco peixe, a Secretaria de Humberto Vasconcelos baseia-se nos indicadores estatísticos dos últimos anos. Embora reconheça que as quantidades de tunídeos desembarcados neste primeiro mês de safra nas lotas da Região “são bastante inferiores aos verificados em 2017”, lembra que “2017 foi um ano excepcionalmente bom”. Razão para recuar aos anos anteriores, nomeadamente a 2016, por entender que este foi o último ano com “valores normais” na pesca. Neste caso, as quantidades de pescado já descarregados este ano “são bastante semelhantes aos ocorridos em 2016”, aponta. Aliás, no que aos tunídeos e similiares diz respeito, as descargas desta safra registam um ligeiro acréscimo, quer na quantidade, quer no valor deste pescado, quando comparado com o período homólogo de 2016.

A quantidade de pescado descarregado este ano (até 15 de Abril) nas lotas da Região, quando comparadas ao período homólogo anterior (2017), revelam de facto um decréscimo muito significativo nas quantidades de tunídeos e similares capturados neste início de safra. De grosso modo, este ano há uma redução de cerca de um terço na quantidade de pescado descarregado, comparativamente ao mesmo período do ano passado. Mas porque 2017 foi considerado como “um ano excepcionalmente bom”, a tutela sustenta que a avaliação mais correcta deve ser feita por comparação aos anos anteriores a 2017, por entender que esses é que são os registos considerados “normais”, e não o ‘atípico’ ano passado, onde a fartura de peixe começou por se fazer notar desde cedo. Só para que se tenha uma ideia da diferença, de 1 de Janeiro a 15 de Abril de 2017 foram descarregadas na Região 1.264,2 toneladas de peixe, mais 188,5 toneladas de pescado em relação ao mesmo período de 2016.

Melhor do que em 2016, mas bem pior do que em 2017

O ‘Patudo’ continua a ser, de longe, a espécie de tunídeos mais pescada nos mares da Madeira. Este ano, até ao passado domingo, haviam sido descarregadas 217,1 toneladas, menos 31% comparativamente a 2017, que foi de 315,2 toneladas, mas mais 5,1 toneladas se comparado com 2016. Segue-se o ‘Rabilo’, que apenas viu diminuir 4% (400 toneladas) a quantidade já capturada este ano em menos de um mês. Depois de ter mais do que triplicado entre 2016 e 2017, passando de 3,2 ton para 10,7 ton, este ano foram descarregadas 10,3 ton desta espécie. Já o Atum Voador quase desapareceu neste arranque do período de pesca, tendo ‘apenas’ sido descarregados 800 quilos desta espécie. Menos 87% comparativamente às 5,9 ton que já haviam dado entrada nas lotas da Região nesta altura do ano, que na altura representou -30% em relação ao capturado em 2016 (8,4 ton) no mesmo período. Assim, se compararmos as descargas de tunídeos deste ano com as ocorridas em 2016, até 15 de Abril, consta-se que a presente safra está ligeiramente mais produtiva, com pouco mais de 2 toneladas de ‘saldo positivo’. Destaque para o aumento da quantidade de Atum Patudo (+4,9 ton) e de Rabilo (+7,1 ton), e a diminuição do Atum Voador (-7,6 ton).

‘Voador’ aumenta 41%... no preço

No valor do pescado descarregado, as variações são, por consequência, muito aproximadas das registadas nas quantidades capturadas. Como tal, a presente safra em relação a 2017 regista decréscimos entre os -9% (Rabilo) e os -82% (Atum Voador), que no total de tunídeos e similares equivale a -32% (em 2017 rendeu 1.350.660 euros e em 2018, 915.192 euros). Em relação a 2016, os tunídeos já descarregados este ano renderam perto de 15 mil euros a mais. De resto, é no preço médio pago por quilo de pescado descarregado que se verifica a menor variação registada, este ano com -1% no preço pago a tunídeos e similares, comparativamente a 2017 (4,05 euros/kg em 2017 e 3,99 euros/kg em 2018). Isto apesar da significativa valorização de 41% no Atum Voador, que em média rendeu 4,98 euros/kg nesta safra, enquanto há um ano situou-se nos 3,53 euros/kg. A grande redução de capturas desta espécie justifica os 41% de valorização no preço pago.