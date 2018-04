Atropelamento mortal de idosa na Camacha

Uma mulher com cerca de 80 anos morreu atropelada, por volta das 9 horas de ontem, quando circulava nas imediações do Largo da Achada, na Camacha.

A vítima foi colhida por um veículo ligeiro e projectada para o asfalto, sofrendo ferimentos bastante graves. Os Bombeiros Municipais de Santa Cruz deslocaram-se ao local com uma ambulância e prestaram os primeiros socorros à idosa que entrou em paragem cardiorrespiratória. Pouco tempo depois chegou a Equipa Médica de Intervenção Rápida (EMIR) que procedeu às manobras de reanimação.

Apesar dos esforços efectuados pelas equipas de socorro, a mulher acabou por não resistir à gravidade dos ferimentos, vindo a falecer no local.

A Polícia de Segurança Pública (PSP) também esteve presente e procedeu à recolha de elementos de forma a esclarecer as causas do acidente. Esteve também a controlar o trânsito que ficou congestionado naquela zona.

Sabe-se que a idosa residia no sítio da Igreja e que, alegadamente, estava acompanhada por outra pessoa com quem costuma realizar caminhadas diariamente.

Segunda morte nas estradas da Madeira

Esta é a segunda morte registada este ano nas estradas da Madeira. A outra ocorreu no primeiro dia do ano, no Monte. Tal como foi noticiado na altura, um homem, de idade avançada, perdeu o controlo do carro que conduzia e despistou-se na Estrada Regional 103, no Monte.

Na sequência do acidente entrou em paragem cardiorrespiratória e acabou por falecer no local apesar dos esforços realizados pela EMIR e pelos Bombeiros Voluntários Madeirenses para tentar reanimá-lo.