Atropelamento grave no Lugar de Baixo vale 14 meses de prisão

O homem que provocou um atropelamento grave ao início da manhã de 6 de Setembro de 2009 no Lugar de Baixo (Ponta do Sol) e que fugiu do local sem prestar auxílio à vítima foi condenado, anteontem, no Juízo Criminal do Funchal, a 14 meses de prisão. A pena é suspensa na condição do condutor frequentar um plano de formação sobre segurança rodoviária. A seguradora foi condenada a pagar...