Atropelamento grave no Lugar de Baixo chega a tribunal

O condutor que, na madrugada de 6 de Setembro de 2009, atropelou gravemente um peão na zona do Lugar de Baixo e que fugiu do local, vai a julgamento a 26 de Abril, às 14 horas, na Instância Central da Comarca da Madeira. José Henriques, um electricista que hoje tem 30 anos de idade, é acusado dos crimes de ofensa à integridade física grave, condução perigosa e omissão de auxílio.

Caberá a um colectivo de juízes presidido por Carla Meneses apurar as responsabilidades do condutor. A acusação do Ministério Público, que se baseia muito no testemunho de um casal de amigos que seguia na qualidade de passageiros no Volkswagen Golf que provocou o acidente, descreve que o condutor estava alcoolizado, pois tinha estado a noite a beber nas festas da Ponta do Sol e até caíra ao solo devido ao estado de embriaguez. Ao raiar do dia, assumiu o volante da viatura para voltar a casa (no Estreito de Câmara de Lobos) e adoptou uma postura “desatenta e descuidada” na estrada. Conduziu fora de mão, não respeitava os limites das bermas e seguia em alta velocidade.

Logo depois do túnel do Lugar de Baixo, no sentido Ponta do Sol-Ribeira Brava, acabou por atropelar Paulo Freitas, à altura com 32 anos, que seguia a pé junto à berma direita. Apesar da gravidade do acidente, José Henriques não deteve a marcha do carro. Nas declarações que prestou à PSP, o passageiro que seguia no banco da frente disse que pediu ao condutor para que parasse mas este simplesmente não lhe respondia. Já a jovem que ia no banco traseiro afirmou que não viu o atropelamento pois nesse momento estava de cabeça baixa, a rezar, pois temia pela sua segurança.

É de referir que estas testemunhas só se apresentaram à PSP quatro dias após o acidente, na data em que o DIÁRIO publicou uma notícia a dar conta que as autoridades tinham pistas sobre a autoria do acidente e que o(s) passageiro(s) poderia(m) ser acusado(s) de co-autoria se não participassem o caso. É uma incógnita se estas duas testemunhas chave vão falar no tribunal, pois aparentemente emigraram para Inglaterra há 5 anos.

Este julgamento estava agendado para 15 de Abril, mas foi adiado porque na véspera o advogado do arguido renunciou à sua representação. José Henriques também não compareceu em tribunal. Entregou atestado médico, mas a doença, no seu caso, não era motivo para impedir o início do julgamento. Quem não faltou foi Paulo Freitas, que ficou com sequelas permanentes numa perna devido ao acidente de 2009. Pede, por isso, uma indemnização de 127 mil euros. Pelos cuidados de saúde e apoio prestados à vítima, o SESARAM pede 11.422 euros e a Segurança Social 7.879 euros.