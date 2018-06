Atropelado por carro no Jardim da Serra

Um homem, de 58 anos, foi ontem de manhã transportado ao Serviço de Urgência do Hospital Dr. Nélio Mendonça, por volta das 10 horas, depois de ter sido atropelado por uma viatura ligeira no Jardim da Serra, no concelho de Câmara de Lobos.

O acidente ocorreu na Rua das Romeiras, tendo o sinistrado ficado com ferimentos numa perna, apresentando suspeita de fractura da mesma.

O socorro à vítima foi prestado pelos Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos, que se deslocaram ao local com uma ambulância.

Após receber os primeiros socorros, o homem foi imobilizado e transportado para o hospital, onde ficou em observação.

Também na manhã de ontem esta corporação de bombeiros foi alertada para prestar socorro a um homem de 60 anos, na zona das Corticeiras, no Jardim da Serra.

Contudo, quando chegaram à habitação, depararam-se com a vítima já cadáver e já nada puderam fazer para salvar-lhe a vida.

A Polícia de Segurança Pública (PSP) também esteve presente e aguardou a chegada do delegado de saúde que confirmou o óbito.

O corpo da vítima foi depois transportado para o Gabinete Médico-Legal do Funchal para ser autopsiado.