Atraso e avarias empatam operação portuária

Foi problemática a operação de descarga, ontem, de dois navios no Porto do Caniçal e consequente levantamento de mercadorias.

Uma série de anomalias, a começar pelo atraso na chegada dos dois navios de carga, entretanto agravada com a avaria de duas das máquinas de movimentação horizontal, a que se juntou a alegada recusa dos estivadores em fazer horas extraordinárias, resultou no forte constrangimento na operação de descarga dos 700 contentores transportados pelo ‘Monte da Guia’ e ‘Funchalense 5’ e o consequente congestionamento de camiões à entrada da infra-estrutura portuária. As empresas de distribuição e camionagem foram sujeitas a um controlo do fluxo de entradas no Porto, já que a entrada, de cada vez, era limitada a dez veículos.

Pacientemente a aguardar a vez de entrar no Porto, Marco Gonçalves, um dos muitos camionistas a engrossar a fila de espera, ao final da manhã, era já a segunda vez no dia que ia ao Caniçal. Depois de ao início da manhã ter ido deixar um contentor, que demorou “quase duas horas só para tirar”, nesta segunda viagem transportava troncos de madeira oriunda das serras do Funchal. Ali permanecia há quase meia hora, quando chegou a vez de integrar a coluna de dez camiões autorizados a entrar da área portuária. Mais atrás, ao volante de outro pesado, João Henriques confirmava que “hoje (ontem) está a ser complicado. Mas pior ainda é que os clientes querem a mercadoria o quanto antes e amanhã (hoje) é feriado”, apontou. Na opinião deste camionista o grande problema foi o grande atraso na chegada dos navios. “Eram para chegar ontem (segunda-feira) de manhã, mas quase à noite”. Para agravar os contratempos, porque hoje é feriado, a expectativa de entregas a clientes está a ser apontada para final da semana ou início da próxima.

Vítor Bernardino, outro condutor de camião, acrescentou que além da chegada tardia dos navios, toda a operação está a ser fortemente afectada porque há equipamentos avariados, que ficam meses parados com prejuízo para as operações de carga e descarga do Porto. “Não há máquinas disponíveis”, diz, referindo-se aos problemas que afectam as gruas de levantamento vertical, contingência que tem limitado a operação, apesar de atenuada com o recurso às gruas dos próprios navios.

Segundo a OPM, a operação de descarga arrancou de imediato, após a acostagem dos navios, mas parou à meia-noite pois “houve recusas dos estivadores em fazer horas extraordinárias”, justificou o operador portuário. Outra versão tem o Sindicato dos Estivadores. Marco Vieira, delegado sindical, que garantiu que houve “disponibilidade para trabalhar da meia-noite às 7 da manhã”, só que “a OPM queria disponibilidade de entrar à meia-noite, mas sem ter hora de saída. Era trabalhar até acabar (o navio), e trabalhar até acabar era até depois da meia-noite de hoje”, para que os navios pudessem sair a tempo de não implicar atrasos na operação da próxima semana (terão partido durante a madrugada). Por isso foi dada prioridade às descargas dos mesmos.

APRAM exige solução urgente

“A APRAM garantejá ter actuado, no início deste mês, junto da OPM “para que seja encontrada urgentemente uma solução alternativa, de modo a corresponder às necessidades da operação portuária no Porto do Caniçal”.

Na resposta ao DIÁRIO sobre a situação no Porto do Caniçal, a APRAM admite tratar-se de “uma conjugação de situações ”que começaram com o atraso na chegada dos navios ‘Monte da Guia’ (depois das 16 horas) e ‘Funchalense 5’ (00h00). E a agravar a situação, como hoje é feriado, “os transitários quiseram antecipar a entrega das mercadorias”. A juntar a isto há, de facto, “um equipamento de grande porte avariado há algum tempo, o que levou a APRAM a questionar por ofício a OPM”, esclarece, dando também conta que teve entretanto conhecimento que existem ainda dois equipamentos de movimentação horizontal de mercadorias inoperacionais.