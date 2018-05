Atrair turistas com gastronomia

‘Viajar à Mesa: Aliar a Experiência Gastronómica ao desenvolvimento dos Destinos’ é o nome da conferência que decorreu ontem no Museu da Electricidade ‘Casa da Luz’ e que foi promovida pela deputada do PSD ao Parlamento Europeu, Cláudia Monteiro de Aguiar, em parceria com o Centro de Informação Europe Direct Madeira.

A sessão, que contou com a presença de elementos do Guia Michelin e da Organização Mundial de Turismo, teve como objectivo a “partilha das boas práticas”, analisando aquilo que “fazemos de bem e o que é que temos como produto que nos diferencia, é isso mesmo que o turismo gastronómico tem de fazer”, disse a deputada. O turismo gastronómico tem de “buscar aquilo que temos de melhor em termos culturais, o que temos de produtos agrícolas, que são utilizados também na gastronomia e que todos os destinos têm de saber aproveitar”.

Já a secretária regional do Turismo e Cultura, Paula Cabaço, que também esteve presente no evento, falou sobre os resultados económicos que resultam deste nicho de mercado, que não vêm apenas da vertente turística, “porque a produção de produtos como o vinho e a gastronomia tradicional tem também um impacto muito positivo” no próprio local, visto que “ajuda os seus agricultores não só a valorizar estes produtos, que outrora eram produtos relativamente ‘pobres’, como incentiva a sua produção, que outrora estava esquecida”. M.A.