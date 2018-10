A quarta e última jornada do atletismo e ténis de mesa está agendada para hoje, na Ribeira Brava e Ponta do Sol, respectivamente, com a realização das finais. No atletismo devem ser batidos recordes, tal como aconteceu nos primeiros dois dias de prova, daí que seja grande a expectativa nesse sentido. Portugal soma 28 medalhas até ao momento.

O Campeonato do Mundo de Síndrome de Down...