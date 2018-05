Atletismo e Bioforma ‘vão à festa’ do Nacional

O atletismo madeirense e a empresa Bioforma irão abrilhantar o fim-de-semana de festa do campeão da II Liga, o CD Nacional.

Ambos serão uma vez mais responsáveis pela realização da quinta edição do Circuito CD Nacional/Bioforma em atletismo de estrada.

Tal como nos anos anteriores a Cidade Desportiva ‘alvinegra’ será o ponto de partida e chegada para uma prova que é já uma referência no panorama do atletismo regional e que terá lugar no sábado a partir das 10 horas.

A apresentação do evento teve lugar ontem ficando duas notas por parte dos diversos interlocutores: as felicitações dadas à equipa sénior de futebol do Nacional pelo regresso à I Liga e o reconhecimento da importância do evento no panorama desportivo regional, uma ideia aliás sublinhada por Rui Alves, presidente do Nacional.