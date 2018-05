Atletas do Ludens no pódio do Triatlo nacional

Quatro madeirenses do Ludens Clubes Machico voltaram, no passado sábado, a mais uma prova do triatlo nacional, desta feita no Triatlo do Jovem da Chamusca-Arripiado, que teve lugar em Santarém, tendo estado em grande destaque.

A maior referência foi para João Marote, que somou mais uma vitória em termos nacional, depois do triunfo alcançado em Abril no Triatlo de Amora. O atleta completou os 300 metros de natação, oito quilómetros de ciclismo e dois quilómetros de corrida com o tempo de 30.04 minutos, menos 13 que o seu mais directo adversário, João Martins (SFRAA Triatlo).

Já nos femininos, mas em iniciados, Mariana Góis, que foi quinta em Amora, veio a sagrar-se vice-campeã com o registo de 19:16 minutos, e ficando a pouco mais de um minuto da vencedora, Cassilda Carvalho (Benfica).

Já os estreantes em provas nacionais fora da Madeira, Rodrigo Vieira terminou no 34.º posto em juvenis, enquanto Tomás Remesso foi 28º classificado em Iniciados.

A próxima etapa do Campeonato Nacional Jovem é já este fim-de-semana em Oeiras.