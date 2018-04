Atlanticulture traz Paulo de Carvalho

O Atlanticulture Center vai acolher Paulo de Carvalho a 30 de Junho, naquele que será o primeiro espectáculo de um artista nacional após a inauguração do novo conceito para o espaço cultural localizado no Fórum Machico.

Com 55 anos de carreira e 70 anos de vida, Paulo de Carvalho “é um dos mais acarinhados artistas portugueses”. Razão mais do que suficiente para a Atlanticulture programar o autor do álbum ‘Duetos’, lançado no ano passado, logo nos primeiros dias de nova aventura cultural.

‘Maria Vida Fria’, ‘Executivo’, ‘Olá, então como vais?’, ‘Um beijo à lua’ e ‘O meu mundo inteiro’, são alguns dos maiores êxitos da carreira do intérprete de ‘E Depois do Adeus’, que poderão ser ouvidos no concerto que o cantor vai realizar e que a Atlanticulture insere nas comemorações do Dia da Região.

Os bilhetes para uma noite que a organização antevê de “memorável” têm um custo que varia entre os 10 e os 20 euros e podem ser adquiridos no Fórum Machico a partir de 6 de Junho.

Estão ainda contemplados acessos para jovens até aos 16 anos, para seniores e pessoas portadoras de deficiência, que devem ser requisitados no Atlanticulture Center e que estão limitados à disponibilidade de uma bancada.

O Atlanticulture Center abre a 6 de Junho e prepara programação a condizer com o propósito de ser Centro Livre de Artes, Cultura e Criatividade da Madeira, posicionando o Fórum Machico como hub cultural e criativo do Atlântico. Na estreia dará palco à ‘prata da casa’ mas depois pretende também trazer nomes nacionais e internacionais.