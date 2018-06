Atlanticulture promete

O ‘Atlanticulture Center - Centro Livre de Artes, Cultura e Criatividade da Madeira’ é inaugurado hoje, pelas 19 horas, no Fórum de Machico, imóvel propriedade da Sociedade Metropolitana de Desenvolvimento (SMD), que vem sendo utilizado sobretudo para eventos culturais, mas também outros com índole científica, política e económica.

Uma parceria que é vista pelo presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, como uma mais-valia para o Fórum Machico, “indo ao encontro do projecto que a Região pretende: a utilização das suas estruturas pela população, de forma o mais transversal possível, com esse uso a ser potenciado para o desenvolvimento, para um maior conhecimento e uma melhor qualidade de vida dos madeirenses e porto-santenses”.

A dinamização do Forum Machico vem, além de enriquecer a oferta de eventos culturais, dar vida a um empreendimento que foi construído em 2005, que custou 20 milhões de euros e que ameaçava se tornar num ‘elefante branco’.

Um rumo diferente começou a ser desenhado pelo Governo Regional, através da SMD, que investiu recentemente mais de 40 mil euros em trabalhos de reparação e manutenção para garantir a qualidade do espaço.

O Fórum Machico situa-se numa zona nobre da cidade, na frente-mar, é constituído por uma extensa praça que prima pela versatilidade e um edifício central onde se pode encontrar uma biblioteca, um cartório notarial, uma sala de exposições, um auditório polivalente com 458 lugares, duas salas de cinema, vários espaços comerciais e um parque de estacionamento.