Atlanticulture “é mais uma hipótese de internacionalização”

A nova dinamização que é dada ao Fórum Machico, espaço que desde ontem passa a acolher a Atlanticulture Center - Centro Livre de Artes, Cultura e Criatividade da Madeira, além de enriquecer a oferta de eventos culturais “é mais uma hipótese de internacionalização da nossa ilha e é mais um espaço de cooperação e de afirmação da Cultura enquanto valor cimeiro do nosso e dos outros povos”, destacou o presidente do Governo Regional.

Miguel Albuquerque falava na concorrida cerimónia de inauguração, realizada ontem ao fim da tarde, perante a vasta plateia que quase enchia o auditório daquele espaço, tendo entre os convidados presentes, o Ministro da Cultura e Indústrias Criativas de Cabo Verde, Abraão Vicente.

Satisfeito com esta nova aposta cultural que permitiu reabilitar o empreendimento que em 2005 custou 20 milhões de euros e que ameaçava se tornar num ‘elefante branco’, Albuquerque reconheceu “este era um problema que eu tinha na minha agenda para resolver em Machico e está resolvido”, regozijou-se. Com o presidente da Câmara Municipal de Machico também presente, aproveitou para assegurar que até ao próximo ano haverá solução no caso do Forte de São João Baptista. Reiterou por isso a promessa de “cumprir integralmente os compromissos assumidos com Machico”, declarou.

Albuquerque que há menos de uma semana participou, nos Açores, na Cimeira dos Arquipélagos da Macaronésia (Madeira, Açores, Canárias e Cabo Verde), considera que este Atlanticulture Center tem tudo para ser “uma oportunidade de ouro”, nomeadamente no fomento da cooperação entre ilhas da Macaronésia. Em causa os “30 milhões de euros em projectos comuns” já concertados, montante que cresce no quadro da União Europeia, ao anunciar que “a executar nos próximos anos são cerca de 50 milhões de euros”, disse.

E porque “a Cultura é uma linguagem de entendimento universal”, o presidente do Governo aproveitou a ocasião para elogiar a exposição dos DDiarte que ficará patente no Fórum Machico até 2020, e enalteceu a homenagem feita a João Carlos Abreu “o exemplo de um homem que viveu para aquilo que é importante”, assinalou.

Antes de Albuquerque, houve quatro discursos. O último do Ministro cabo-verdiano Abraão Vicente, convidado especial da organização. Com apurado sentido de humor, o jovem governante falou da realidade cultural do seu país.

Também Ricardo Franco, o autarca anfitrião usou da palavra. Não apenas para elogiar “o projecto arrojado e ambicioso” que reabilita “um espaço que estava subaproveitado” e “a precisar de intervenção e de valorização” na zona nobre da cidade de Machico, mas também para dar conta que o orçamento municipal reserva “6% para a Cultura”... para surpresa de muitos.

Isto porque, a anteceder os discursos da praxe, houve lugar à tomada de posse dos membros da Associação de Promoção das Artes, Cultura e Criatividade da Madeira (APACCM), que tem como presidente da Assembleia-Geral, Francisco Santos, o antigo secretário regional da Educação e actual presidente do Gabinete de Estudos e Relações Externas do PSD-M.

Ocasião também aproveitada pelo antigo governante para desafiar Miguel Albuquerque a apostar (mais) na Cultura.

Depois de lembrar que “investimento na Cultura é investimento nas pessoas, na sua educação e formação” e de reforçar que “investimento na Cultura é reprodutivo”, Francisco Santos deixou o repto ao presidente do Governo para seguir a linha dos países europeus e investir na Cultura, agora que estão ultrapassados os constrangimentos financeiros impostos pela crise.

“Em 2019 reservar 1 a 1,25% do Orçamento da Madeira para a Cultura” foi o desafio lançado, que mereceu aplausos da plateia. O proponente assegura que estes “18 a 22 milhões de euros” terão “impacto reprodutivo”.

Mas não se ficou por aqui. Sugeriu também a “adaptação à Madeira, através de Decreto Legislativo” da actual Lei do Mecenato Cultural em Portugal, “de modo a alterar as premissas que não suscitam efeitos”, justificou. Para concretizar a mudança reclamada, disse que “a Associação está disponível para colaborar no repensar desse Decreto Legislativo”.

Propôs ainda a realização de ‘jornadas culturais atlânticas’ como “pontapé de saída” desta nova forma de criar e promover Cultura.