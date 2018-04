Atlanticulture Center abre em Machico a 6 de Junho

Assume-se como Centro Livre de Artes, Cultura e Criatividade da Madeira, e posiciona o Fórum Machico como hub cultural e criativo do Atlântico. Trata-se do Atlanticulture Center e tem abertura agendada para 6 de Junho a partir das 19h, num evento que prevê uma concentração de talento regional.

A cerimónia inaugural terá entrada é livre, mas condicionada à lotação do espaço. Dá palco a vários momentos e artistas, começando com um recital pelo pianista e “filho da terra” Sérgio Pão. No auditório as honras cabem ao Madeira Jazz Collective e no novo FNC291 que ocupa a área do (Foyer / Café Cultural e Clube Social) a musica estará sob os comandos de Phill Me.

O evento também permite que a Associação de Promoção das Artes, Cultura e Criatividade da Madeira, que será liderada por Nuno Morna, tome posse.

Como o DIÁRIO já noticiou o novo espaço já garantiu a grande exposição dos DDIARTE que ficará patente na sala de exposições até 2020. Haverá ainda uma exposição da viatura desenhada e construída à mão por Ricardo Velosa que ficará em exposição no hall até ao final de Junho e que deverá ser alvo de visitas de estudo de escolas da Região com direito a perguntas e respostas, com o esclarecimento do artista “in loco”, com o objectivo de estimular a criatividade e a disrupção.

A Atlanticulture prevê arrancar com 15 empresas, esperando chegar às 30 até final de 2018. Para o efeito será desenvolvido um processo de selecção em parceria com a Câmara Municipal de Machico no sentido de escolher cinco empresas ou projectos do concelho.

Quanto ao novo FNC291, Café Cultural & Clube Social, o CEO da Atlanticulture refere que se propõe funcionar com gestão global da Atlanticulture, abrindo as portas também em Junho.

Sérgio Nóbrega pretende reunir num só espaço os conceitos de biblioteca, bar, palco para de espectáculos, exposições e clube social e cultural, além de ser a sala de estar da Incubadora Cultural e Criativa do Atlanticulture Center.

Está vocacionado para funcionar entre o final da tarde, mas abre às dez da manhã, terminando ao fim-de-semana às duas da madrugada, sempre com refeições ligeiras.

Lançamentos, apresentações, recitais de poesia, exposições de arte, entre outros, são os eventos previstos com regularidade, com uma programação mensal com curadoria de Nuno Morna, cabendo a Miguel Apolinário a direcção de produção.

“Haverá a aposta de conquistar o mercado after work, com vista privilegiada para o mar, com uma carta extensa de bebidas , enquanto se folheiam as novidades editoriais ou se assiste a uma tertúlia literária”, refere Sérgio Nóbrega.

O espaço receberá ainda workshops, formações culturais e outras actividades da Atlanticulture e da Associação de Promoção das Artes, Cultura e Criatividade da Madeira, que assumem este espaço como uma centro livre de artes integradas, um espaço onde se desenvolvem actividades culturais diversas e onde é possível dar largas à criatividade nas oficinas criativas, sendo um lugar de total liberdade artística.

CE-CPLP com sede

n A Confederação Empresarial da CPLP aprovou a criação da Delegação na Madeira, estrutura que terá a sua sede no Atlanticulture Center em Machico e que será presidida pela madeirense Sónia Berenguer.

A abertura da sede da delegação na Madeira está prevista para Junho, quando o Atlanticulture Center estiver já em funcionamento, aproveitando a deslocação dos quadros da CE-CPLP e de alguns dos mais ilustres membros da comunidade lusófona a quando da abertura oficial do “Atlanticulture Center”.

Para este efeito, a cerimónia deverá contará com a ilustre presença do Presidente da CE-CPLP, Salimo Abdula.

O secretário-Geral da CE-CPLP, José Lobato refere que a delegação da Madeira pretende promover e acompanhar a transformação do sector privado da CPLP, tirando partido da sua “forte presença e papel na diáspora e estreitar relações entre todos os países membros, abrindo novos mercados e novas possibilidades para os empresários e projectos madeirenses. Julga ainda que as empresas, associações e projectos incubados no Atlanticulture Center, poderão beneficiar em muito desta estratégia e delegação, já que através dela, podem prepara e agilizar missões internacionais, tendo coma a CE-CPLP um parceiro de referência para “abrir portas” que muitas vezes levariam muito tempo a chegar, ou seja poderemos ser um facilitador “.