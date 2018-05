De visita à Madeira, para participar como convidado numa palestra em que se discutiu os valores do futebol, Domingos Paciência esteve à conversa com o DIÁRIO e abordou as escolhas de Fernando Santos para o Mundial, não esquecendo igualmente o clima de instabilidade que se vive no futebol português e revelando uma história curiosa: esteve perto de assinar pelo Marítimo como jogador.

Mas vamos por partes. De acordo com o ídolo dos adeptos portistas, a convocatória, na hora da verdade, “nunca é fácil”, até porque “havia 35 pré-convocados”, reconhecendo, no entanto, que Fernando Santos “teve mais dúvidas em termos defensivos e no meio-campo”.

“Vimos jogadores que acabaram bem a época como o Sérgio Oliveira, Rúben Neves ou André Gomes e ficaram de fora. Houve outros jogadores que nem jogaram tanto como o Adrien Silva ou o João Mário, mas que o Fernando Santos achou que, como são jogadores que já têm percurso de selecção, seriam mais rentáveis”, referiu Domingos Paciência, considerando Rúben Dias “uma surpresa por não ter ido antes à selecção”, ou no lado oposto Nélson Semedo, que acabou por ficar de fora.

“Acho que o Fernando Santos tinha mais opções na última convocatória para o Euro 2016”, assumiu o ex-futebolista, reconhecendo que com estes 23 “podemos chegar longe”.

O filho pode ser o futuro

“É um campeonato do Mundo e vamos ter outras selecções, como a Argentina ou o Brasil, portanto, selecções fortíssimas, e é natural que o nosso favoritismo não seja tanto. Atingir os quartos-de-final seria uma boa meta”, continuou o também treinador de futebol, que espera ver o filho, Gonçalo Paciência, num futuro próximo, entre os convocados, pois “nessa posição Portugal não tem jogadores com muita qualidade”.

“Não há muitos pontas-de-lança no futebol português com as características dele. Dantes reclamava-se um ‘ponta’ desse género, um homem de área, com bom jogo de cabeça e que segure bem a bola e acho que ele é um ponta-de-lança à antiga com mais alguns acrescentos de mobilidade e boa finalização”, explicou então o pai orgulhoso, defendendo que “tudo depende da vontade” do recém-coroado campeão nacional de futebol.

Clima de instabilidade no futebol

Questionado se já não tinha saudades de treinar, Domingos Paciência respondeu de pronto que até nem estava parado há tanto tempo, “só mesmo desde Janeiro”. “Há alturas que dá vontade, mas noutras não dá vontade nenhuma em lembrar-me daquilo que às vezes sofremos nesta profissão. Conto continuar a gostar de futebol e dá-me saudades às vezes”, disse o nortenho, assumindo que “têm aparecido propostas, de Portugal não, mas do estrangeiro”, desde a “Índia, Arábia Saudita e Chipre”.

Um clube por onde passou enquanto treinador foi o Sporting, formação que vive um momento tenso actualmente. Segundo o nosso entrevistado estes momentos de instabilidade devem-se “principalmente à comunicação”, mas também porque existem “dirigentes que não estão minimamente preparados para liderar um clube”.

“Espero bem que seja a primeira e última vez que aquilo aconteça [n.d.r. invasão em Alcochete], mas está a gerar muita suspeição. Ou as pessoas começam a ter mais cuidado naquilo que dizem e fazem, ou caminhamos para um país do terceiro mundo no futebol. Estamos a passar uma imagem muito má lá fora. O melhor do futebol são os jogadores e os treinadores”, atirou.

Recordando os tempos em que orientava os leões, Domingos Paciência afirmou que naquela época (2011/2012) “entraram 15 ou 16 jogadores e foi uma renovação muito grande”, e pese embora o presidente tivesse “pouca experiência no futebol, não era uma pessoa agressiva”.

“Na altura, antes de ir para o Sporting, disseram-me que eu ia ser mais um e ao fim destes anos vi que fui mais um. Isso não devia de acontecer. O Leonardo Jardim foi mais um, o Marco Silva foi mais um e o Jorge Jesus pode ser mais um”, lamentou quanto ao facto do clube de Alvalade ter prescindido dos seus serviços.

A proposta do Marítimo

“Nunca se sabe o dia de amanhã”. Foi assim que Domingos Paciência respondeu, de sorriso no rosto, à eventualidade de vir a treinar uma equipa madeirense, neste caso, o Marítimo, clube que vive actualmente na incógnita de vir a perder ou não o seu timoneiro.

“Já estive como jogador para vir para o Marítimo, quando era júnior, no FC Porto. O Carlos Pereira convidou-me para vir para aqui, mas acabou por não acontecer. Como treinador acabei por nunca ter essa oportunidade, mas nesse aspecto temos de ir para bons projectos e mesmo assim às vezes escolhemos mal”, rematou.