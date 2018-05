Associação de Promoção lança nova campanha

A Associação de Promoção inicia hoje uma campanha dirigida ao consumidor final português na qual se apresenta como “mais do que um destino de férias, um mundo por explorar!”. Com um mote de comunicação que, mais uma vez, convida todos os portugueses a descobrir a Madeira, a Associação de Promoção propõe a continentais e aos açorianos uma grande diversidade de experiências.

A base desta comunicação, desenvolvida pela Y&R, mantém-se nos eixos natureza, mar, lifestyle e Porto Santo, a partir dos quais apresenta as várias actividades passíveis de serem realizadas no destino. Produtos como BTT, Spa e Golf, passando pelo Surf e mergulho, sem esquecer a gastronomia e o Vinho Madeira, estão presentes na campanha que apresenta o potencial da Madeira como um destino de eleição para o Verão 2018.

No que concerne ao plano de meios, a campanha ganha expressão na RFM, Mega Hits e Renascença, de modo a garantir “uma maior abrangência na comunicação com os diferentes targets nacionais”, sendo composta por “uma ampla campanha de spots e intervenções de animadores, para além de uma repórter da Renascença destacada na semana de arranque desta promoção”, assegura a AP Madeira. Simultaneamente, e na sua vertente digital, “continuando a inovar na forma de promoção do destino Madeira”, a campanha tem por base a utilização da solução tecnológica DoubleClick. Para além de acções de Remarketing (incluindo SEARCH), será utilizada compra programática, para Display e Vídeo recorrendo a uma segmentação totalmente focada em audiências com comportamentos específicos. As redes sociais Facebook e Instagram também são dinamizadas com posts direcionados para quem demonstra interesse em viajar ou então revela afinidade com as múltiplas experiências que o arquipélago tem para oferecer.

O recurso a formatos inovadores também foi considerado para esta campanha, com a utilização de insta stories e vídeo ‘bumper ad’ concebido para garantir elevado alcance através de uma mensagem de curta duração.

A Nova Expressão assegura a implementação, integração e avaliação da campanha online.