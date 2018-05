Associação de Promoção da Madeira faz ‘workshop’ focado no mercado alemão

A Associação de Promoção da Madeira (APM) realiza, hoje, um workshop vocacionado para as boas práticas de comunicação e relações públicas a desenvolver junto dos mercados de língua alemã.

A acção que está particularmente focada no mercado alemão – mercado estratégico para o destino que assume uma importância vital para a estabilidade do sector – ainda que prevendo, simultaneamente, uma abordagem aos mercados austríaco e suíço.

A iniciativa é dirigida aos 200 associados que integram, neste momento, a APM, e representa mais uma aposta desta entidade, que realiza periodicamente este tipo de acções, no sentido de dotar o sector de um maior conhecimento e aumentar a sua competitividade.

O workshop terá lugar no Hotel Vidamar, tendo como oradoras Julia Stubenbock, especialista nas áreas de relações públicas e redes sociais, e Jutta M. Ingala, jornalista e blogger especializada em viagens.

Aprofundar as técnicas de comunicação, online e offline, identificar e analisar as diferenças que existem entre estes três mercados, assim como as suas especificidades, e avaliar a nova realidade dos influenciadores de opinião e suas necessidades são, alguns dos temas em destaque neste encontro de trabalho. E.F.