Associação de Promoção conta com 200 membros

A Associação de Promoção da Madeira atingiu esta semana a meta traçada pela actual Direcção, a de congregar 200 associados. Um feito garantido com a entrada de 17 novos membros, oriundos de diversos sectores de actividade turística, mesmo que cinco tenham sido excluídos do organismo que tem como objectivo “promover e divulgar o destino Madeira no exterior quer no mercado interno como no mercado internacional, sempre de acordo com as estratégias definidas para o sector turístico da Região”, sobretudo devido ao não pagamento de quotas.

A Assembleia Geral da Associação de Promoção decorreu esta quarta-feira no hotel Reid’s e para além de admitir reforços, também aprovou um voto de louvor à Direcção, Direcção Executiva e toda a equipa da AP Madeira. Um reconhecimento que se reveste de significado sobretudo para aqueles que, como Roberto Santa Clara, terminam o mandato em Maio próximo, não sendo certo que a continuidade esteja assegurada.

A reunião serviu ainda para aprovar por unanimidade as contas e o plano de actividades de 2017, com destaque para a execução de 100% do orçamento do ano passado, no valor de 8,7 milhões de euros. Na prática só há 220 mil euros por executar, embora estejam comprometidos no âmbito das campanhas de co-branding como Turismo de Portugal.

Houve tempo para aprovar o orçamento rectificativo para o ano em curso, que como foi público foi reforçado com 700 mil euros. Antes da Bolsa de Turismo de Lisboa, o Governo Regional quis dar sinal que importava sossegar o mercado, estimular a procura e o interesse de companhias aéreas num contexto em que a falência inesperada de três companhias aéreas, casos da Monarch, Air Berlin e Niki causava efeitos nefastos no destino, entretanto desvalorizados.

A utilização do acréscimo de 10% no Orçamento da AP Madeira está já definida. As verbas serão usadas em campanhas on e off line e actividades de relações públicas, sendo investidos mais 200 mil euros no mercado inglês e outros tantos no mercado alemão. A promoção nos Estados Unidos é reforçada com mais 150 mil euros, sobrando outros 150 mil a aplicar em diversos mercados emissores de turistas.