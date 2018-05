Assaltou pastelaria para levar licores

O suspeito é reincidente, um indivíduo já referenciado pelas autoridades pela prática de furtos, sobre o qual pedem mais de 80 processos-crime. ‘Paulo, o Xavelha’ foi, de acordo com uma moradora, o autor de mais um assalto perpetrado no passado domingo, numa pastelaria localizada na Estrada Conde Carvalhal, no Funchal.

Segundo o DIÁRIO apurou no local, o furto ocorreu em pleno dia, logo após a hora do almoço. O assaltante terá forçado a porta de entrada com um ferro, pouco depois deste estabelecimento ter encerrado portas. Já no interior do espaço abriu a caixa registadora, mas como não tinha dinheiro furtou cinco garrafas de licor: Duas de licor de banana, duas de licor aniz e uma de maracujá. As garrafas de uísque, como já estavam quase vazias, deixou-as nas prateleiras.

O indivíduo trancou novamente a porta e colocou-se em fuga com as garrafas na mão. Ao ouvir o som do alarme da pastelaria, uma moradora foi ver o que se passava e terá avistado o meliante a sair do estabelecimento. De acordo com uma testemunha, que pediu anonimato, um rapaz daquela zona tentou ainda ir atrás dele mas uma vez que o meliante tinha também alguns ferros na mão e entrou num beco escuso, terá desistido de o enfrentar.

O proprietário foi informado do furto e alertou a Polícia de Segurança Pública (PSP), que se deslocou ao local e tomou conta da ocorrência. Os agentes policiais estiveram a recolher elementos para a investigação, nomeadamente impressões digitais deixadas pelo assaltante.

Segundo assalto na mesma semana

Esta foi a segunda vez que esta pastelaria foi assaltada no espaço de uma semana. Há cerca de oito dias, o mesmo espaço foi alvo de furto, tendo o ladrão forçado a porta para levar 30 euros do fundo de caixa. Desconhece-se se terá ou não sido cometido pelo mesmo indivíduo mas, de acordo com a mesma fonte, dias antes de ocorrerem os assaltos ‘Paulo, o Xavelha’ terá se dirigido por duas vezes a este estabelecimento para comprar gelados, o que acredita não ter sido um mero acaso.