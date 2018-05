Assaltado no próprio carro depois de uma boleia

Um homem foi recentemente assaltado no interior da sua viatura, depois de ter dado boleia a uma mulher, que, ao que tudo indica, é já referenciada pelas autoridades pela prática do crime de furto.

Segundo o DIÁRIO apurou, a mulher terá entrado no carro na freguesia de São Pedro, no Funchal. Passado algum tempo pediu ao condutor para parar e quando estava a sair do automóvel aproveitou uma distracção do homem e furtou-lhe a carteira, que continha algum dinheiro e os documentos pessoais. Posteriormente, colocou-se em fuga para parte incerta.

O condutor pediu ajuda a um guarda-nocturno que estava a passar nas imediações àquela hora, que tentou localizar a assaltante, com base na discrição feita pelo lesado. Contudo, apesar dos esforços, não a conseguiu apanhar.

Entretanto, a vítima deslocou-se à Esquadra da Polícia de Segurança Pública do Funchal para apresentar queixa contra a assaltante.

Tal como o DIÁRIO noticiou, também um outro condutor foi assaltado no início deste mês de Maio, depois de ter dado boleia a uma prostituta.

O homem ‘apanhou’ a mulher nas proximidades do Centro Comercial La Vie e deslocou-se até à zona da Nazaré, alegadamente para a deixar em casa.

Quando chegou ao destino foi surpreendido por dois indivíduos que o ameaçaram e exigiram que entregasse tudo o que tinha de valor.

Os assaltantes roubaram-lhe cerca de 100 euros em dinheiro e dois telemóveis, cujo valor não foi possível apurar. Depois, colocaram-se em fuga para parte incerta.