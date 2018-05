ASPP defende divisão da receita das multas

A reactivação do protocolo que reverte parte da receita das multas de trânsito para a PSP é uma das medidas que a Associação Sindical dos Profissionais de Polícia (ASPP/PSP) defende para fazer face à falta de meios e de equipamentos daquela força de segurança. Este é um dos vários assuntos por resolver que recaem agora sobre a mesa do superintendente Luís Simões, que assume hoje a liderança do Comando Regional da PSP, numa cerimónia presidida pelo ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, e onde estará presente também o director nacional da PSP, Luís Farinha.

O protocolo entre a PSP e o Governo Regional que garantia a repartição do valor das coimas resultantes das infracções ao Código de Estrada foi revogado em 2007, passando a totalidade da receita para os cofres da Região, deixando a entidade autuante de ter direito a qualquer parte. Ao contrário do que vigora no território continental, o Comando da PSP na Madeira está há mais de 10 anos sem beneficiar de qualquer contrapartida da fiscalização e autuação que reverteria a favor da renovação de meios e equipamentos.

Sucessivos comandantes da PSP já deixaram apelos públicos no sentido de que o protocolo fosse reactivado, com divisão do dinheiro das multas, mas todos os ensaios têm caído em ‘saco roto’.

O Governo Regional tem procurado compensar a Polícia fazendo entregas pontuais de viaturas e equipamentos à PSP mas a ajuda é considerada desproporcional à receita e insuficiente “para fazer face a falta evidente em todo o comando e esquadras de meios materiais, quer seja individual, como a falta de rádios, colectes reflectores e até mesmo ao nível de fardas, quer seja ao nível auto, pois precisamos de mais viaturas e de motos”, conforme refere Adelino Camacho.

A redução de efectivos na grande maioria das esquadras é outro dos grandes problemas, ao ponto de estar a “afectar o cumprimento dos objectivos operacionais”. Segundo o dirigente sindical, em algumas das subunidades “há dificuldades em garantir todos os turnos de serviço”, em especial “em alturas festivas no Verão e em Dezembro”. A capacidade de intervenção policial está limitada devido ao envelhecimento da corporação - a média de idades cifra-se nos 45 anos – mas não só. Também por causa da “reprodução dos sindicatos”. Adelino Camacho põe o ‘dedo na ferida’: “são actualmente 17 os sindicatos da PSP, o que está a dificultar todas as esquadras e serviços no comando”. Diz mesmo que “o abuso sucessivo de dispensas sindicais apresentadas pelos delegados pode mesmo comprometer a missão da PSP nos próximos tempos”.

Alguns passos têm sido dados no sentido de renovar as instalações policiais, contudo, há ainda muito por fazer. As esquadras de Porto Santo, Calheta, Machico e Santa Cruz continuam a aguardar uma solução para os problemas estruturais, higieno-sanitários e de segurança. “Não têm sequer condições mínimas apresentáveis, isto para não falar no atendimento ao público, motivo de reparos por parte da população e, em especial dos estrangeiros”, nota o dirigente sindical.

Os subsídios de risco e de insularidade continuam a ser antigas reivindicações dos profissionais da PSP. Nas esquadras faltam ainda apoios psicológico e jurídico aos agentes e o subsistema de saúde tem uma rede de prestadores de cuidados médicos cada vez mais limitada, sendo particularmente mais grave nas ilhas. Um modelo que, segundo Adelino Camacho, teria de ser revisto para as regiões autónomas. “Vamos pedir igualdade, uma vez que descontamos a mesma percentagem dos colegas continentais. A outra opção seria reduzir a percentagem no valor pago mensalmente que cifra nos 3,5% da remuneração”, diz.

A ASPP vai também sensibilizar o superintendente Luís Simões para as “areias na engrenagem da investigação de crimes”, lembrando que 90% do trabalho dos agentes das brigadas que dão seguimento às queixas-crime é ocupado a cumprir ordens judiciais como notificações processuais.

“Os profissionais da Investigação Criminal da PSP no Comando Regional estão a ser tratados como se fossem mais funcionários do Ministério da Justiça do que propriamente do Ministério da Administração Interna”, refere Adelino Camacho, deixando o recado ao ministro Eduardo Cabrita, que está hoje na Madeira: “nos últimos anos, temos polícias que fazem praticamente trabalho de carteiros. Não faz qualquer sentido sobrecarregam cada vez mais a PSP, absorvendo-a com burocracias judiciais quando os polícias estão especialmente vocacionadas para a defesa do cidadão e dos seus bens”.