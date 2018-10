Ases das letras

‘Cancioneiro’ é o livro que reúne parte significativa da poesia de Cabral do Nascimento, poeta madeirense nascido em 1897 no Funchal, que editou a obra em 1943, ano em que foi distinguido com o Prémio Antero de Quental. A revisão contínua da obra levaria a editar ‘Cancioneiro’ ainda em 1963 e novamente em 1976.

Homem cosmopolita e atento, Cabral do Nascimento formou-se em Direito,...