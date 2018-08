“As tecnologias são um perigo para os distribuidores de jornais”

Adelino Pereira de Jesus foi distribuidor do DIÁRIO durante sete anos, entre 1964 e 1971. Numa altura em que a entrega do nosso matutino era feita pelo próprio pé, a altas horas da madrugada, o ex-funcionário desta casa centenária não esquece as peripécias pelas quais passou e recorda todo o trajecto que tinha de efectuar para que vivêssemos numa sociedade ‘lúcida’, isto em pleno...