“As regiões autónomas têm um desafio maior”

É na Madeira que o Fórum de Alerta Geo das Alterações Climáticas tem lugar, hoje, Dia Mundial do Ambiente. Francisco Ferreira, presidente da associação ambientalista Zero, explica a razão para a Região ser palco do evento.

Este ano, em parceria com o Governo Regional e com a startup Alerta Geo, a Associação Zero assinala o Dia Mundial do Ambiente na Madeira. Porquê?

Tem todo o sentido chamar a atenção das regiões autónomas, onde os desafios das alterações climáticas são maiores. A Madeira é vulnerável às alterações climáticas, tem sofrido com fenómenos meteorológicos extremos e, de alguma forma, significativos, como enxurradas e incêndios devido à seca. Há impactos significativos. E do ponto de vista de adaptação climática, neste quadro de avançar para o carbono zero, o desafio será maior para as regiões autónomas do que para o continente.

Fala do objectivo de neutralidade carbónica até 2050?

Sim. Em outubro do ano passado começaram a analisar como fazer esse caminho até 2050. No caso das regiões autónomas tem de ser um caminho próprio. Por exemplo, no continente é possível comprar electricidade a outros países, a Espanha. No caso da Madeira tem de ser um sistema autónomo. E o facto de estar numa ilha não permite vender excesso de electricidade a outro país. É preciso trabalhar muito mais no armazenamento para conseguir ter 100% de energia renovável.

Os dados da Empresa de Electricidade da Madeira mostram que em 2017 a RAM teve apenas 28,5% de energia eléctrica fornecida a partir de renováveis e, por causa disso, emissões de dióxido de carbono significativas (461 g/kWh). Como alterar esta realidade?

É preciso aumentar a quantidade de renováveis na Madeira. Eólica, fotovoltaicos... a hídrica deve ter potencial. Enquanto no continente consigo ter um mercado a funcionar com os preços decididos numa base diária, na Madeira e nos Açores isso não acontece. Não há regime de mercado, só existe uma empresa que fornece electricidade, não é possível escolher outra.

Como é que os governantes podem estimular um futuro sustentável?

Passa muito por haver incentivos mais expressivos. É importante dizer que quem aposta na energia solar, já consegue ficar com o sistema pago em cinco anos.

Que outras soluções vão debater na palestra de hoje?

O filme do Al Gore, que será uma estreia na Madeira [exibido esta manhã no Centro de Congressos da Madeira], também é sobre as soluções. Passa muito pelas renováveis. O gásoleo e a gasolina terão de ser substituídos pela electricidade. É um desafio porque o consumo de energia eléctrica será ainda maior e tem de ser garantida por renováveis.

E o gás natural?

Apesar de ser menos poluente e ter uma eficiência maior, se quisermos chegar a 2050 neutros em carbono, o gás natural tem de ser substituído. No futuro é preciso vir a conceber mais electricidade também para substituir o gás.

Como incitar a Região a neutralizar o carbono?

O Governo Regional e as autarquias devem colocar o assunto na agenda. Não vamos atingir a neutralidade em carbono se não anteciparmos esta resposta. É essencial ter uma política para os transportes, resíduos, agricultura e florestas. Esta última bastante importante porque se não houver floresta suficiente a reter carbono é preciso reduzir noutras emissões.

E a Madeira, como ilha turística, tem outros desafios. Quais?

O turismo tem emissões difíceis de resolver. Só se chega à ilha de avião ou barco e esses transportes não serão eléctricos até 2050. Também é preciso apostar na redução de resíduos e na reutilização, mais até do que reciclagem. A alimentação deve ser menos baseada em carne e mais em produtos locais. Tem de ser feito num quadro de economia sustentável. E isto é de tal forma urgente, que todos devem estar envolvidos e alerta.

Se nada for feito, o que acontecerá?

A temperatura continuará a aumentar. Já aumentámos um grau, se chegarmos aos dois graus as consequências serão muito maiores. É preciso mitigar as emissões de gás com efeito de estufa.

Disse que as regiões autónomas têm mais desafios do que o continente. Os Açores estão como a Madeira?

É difícil comparar. Os Açores têm a Graciosa que, como o Porto Santo, se pretendia que fosse renovável mas estão a ter dificuldades. A Madeira tem uma grande densidade populacional no Funchal... é difícil comparar, cada caso é um caso.

O que acha dos objectivos traçados para o Porto Santo?

É um caminho ambicioso, espero que prossiga.

Estamos só a mencionar o que deve ser feito, mas já foram dados passos sustentáveis na Madeira. O que deve ser elogiado?

Sem dúvida, há uma grande preocupação com a Natureza. Há políticas de desenvolvimento sustentável, mas é preciso ir mais longe. Há boas práticas como a Mobilidade e as Florestas e Natureza. No Funchal, o trabalho que se faz com os resíduos, a taxa do que é reciclável, não há no resto do país. O continente pode aprender com alguns exemplos da Madeira.