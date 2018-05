“As mulheres foram esquecidas das lutas académicas”

‘Mulheres que falam de Mulheres’. É este o nome do novo livro de Teresa Sales inserido no projecto Memória e Feminismos da UMAR – União de Mulheres Alternativa e Resposta –contém um conjunto de trabalhos de investigação que analisam várias histórias de vida de mulheres. Estas diversas e várias histórias de vida foram recolhidas ao longo dos últimos anos pela UMAR, abrangendo múltiplas regiões de Portugal continental e ilhas. O DIÁRIO foi tentar saber mais.

O nome da obra parece gerar expectativa. Como surgiu a ideia de lançar este título? É projecto que surge de um outro chamado Memória e Feminismos que a UMAR – União de Mulheres Alternativa e Resposta - tem há vários anos com uma pequena subvenção da CIG - Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género – em que temos feito recolhas de histórias de vida de vários pontos do país, um espólio com mais de 70 histórias de vida de mulheres...

Esses relatos começaram na Madeira. Porquê? É verdade. Temos de agradecer o trabalho incansável da Guida Vieira que foi a coordenadora do projecto. Mas deixe-me primeiro explicar que as histórias vida de mulheres anónimas, mas têm uma riqueza profunda. O objectivo passa por dar um contributo para que nasça uma história das mulheres em Portugal.

Os depoimentos são de cariz mais dramático ou, pelo contrário, são histórias felizes? Algumas são de violência doméstica, mas não foi isso que foi tido em causa. Um dos objectivos foi recolher histórias simbólicas ao nível das suas carreiras profissionais nas mais diferentes regiões do país. Em Setúbal fomos falar com mulheres que trabalharam nos arrozais, que é uma coisa que já não se trabalha, e tentamos saber como deram a volta a isso. Temos também uma entrevista com uma pescadora que foi a primeira a ter um certificado atestando que poderia exercer a profissão.

E na Madeira a vossa atenção pendeu para quê? Olhe, uma história de vida que vale a pena conhecer é a da Maria Ganança, uma bordadeira, curiosamente presidente do sindicato. Mas temos outras mais, recordo outras duas que exerceram a sua profissão na antiga Matur. Temos outras de professoras. Mas permita-me recuar um pouco. Quando há pouco disse que levamos estas histórias à vida académica tendo sido analisadas por académicos reputados.

Existe alguma conclusão dessa análise? As conclusões foram apresentadas num seminário realizado em Lisboa que deu origem a metade deste livro.

E a outra parte? Se de um lado tínhamos estas mulheres anónimas ou invisíveis, fizemos questão de ouvir outras de renome que falaram da vida e da democracia em Portugal e como o feminismo se tinha desenvolvido. Ora, tentamos fazer uma ligação da práxis à teoria. Este livro é o corolário destas facetas: de mulheres simples e de mulheres da ribalta e que ocupam o espaço público. Curiosamente existem algumas sintonias, por exemplo uma quantidade significativa de mulheres que estiveram nas lutas académicas durante a ditadura.

Foi uma surpresa? Nas lutas académicas só se falam do papel dos homens.

É uma desvalorização do papel da mulher ou foram esquecidas propositadamente? Foram esquecidas e desvalorizadas.

O conservadorismo no seu expoente máximo... Claro. Temos uma sociedade patriarcal. Os homens falam só dos homens.

Um estigma que perdura? Menos, como é óbvio, mas ainda existe. Repare num debate da televisão: normalmente um painel de cinco convidados, quatro são homens. A igualdade de género ainda não foi conseguida em Portugal e na Europa.

Essa desigualdade tem maior predominância nos centros urbanos ou nas zonas rurais? No interior.

Alguma explicação plausível para que seja assim? A falta de acesso à cultura é um causador dessa diferenciação.

O livro vai na sua sexta edição... Tem sido um sucesso. Era bom que as pessoas não lessem somente as letras. Que pensassem no problema das mulheres na sociedade. As mulheres precisam de igualdade de género. Sabe que quanto mais habilitadas são, maior é a margem dos vencimentos entre mulheres e homens? Sente-se isso no topo das carreiras. É uma coisa inacreditável.

Nos últimos meses temos escutado relatos de assédio sexual às mulheres. É um problema que vos aflige? Ao longo da nossa existência temos desenvolvido vários projectos de apoio e solidariedade às vítimas.

Esses relatos podem entrar num próximo livro? Neste momento não vamos explorar esse tema desse ponto de vista literário.