“As crianças aprendem com os nossos exemplos”

Nunca é tarde para motivar as crianças para o estudo. É sobre este tema que Ana Manta vai falar na conferência ‘Parentalidade: Pais à Maneira’, promovida pelo DIÁRIO de Notícias e que vai ter lugar no próximo dia 12 de Maio, no Centro de Congressos da Madeira.

Licenciada em Psicologia e Mestre em Desenvolvimento infantil, esta mãe de três filhos é também mediadora de conflitos e autora de dois livros: um que procura ajudar os pais a motivar os filhos para o estudo e outro que pretende ajudar a trabalhar a concentração para melhorar os resultados escolares.

Em entrevista ao DIÁRIO, Ana Manta fala da motivação e das causas para o problema da falta de atenção nas gerações mais novas e deixa alguns conselhos aos pais.

Vem à Madeira participar na conferência sobre parentalidade onde abordará o tema ‘Motivar os Filhos para o Estudo’. Hoje em dia, com os crescentes factores de distracção (tecnológicos e não só) é difícil fomentar essa motivação?

Não posso dizer que não seja uma tarefa difícil e desafiadora para os pais, no entanto, é uma missão que cada pai e mãe devem assumir - Motivar os filhos para o Estudo.Muito mais do que terem boas notas, devemos querer que os nossos filhos sejam motivados pela escola e pela aprendizagem, esse é o caminho para criar adultos motivados pela vida.

O problema da falta de atenção é um problema destas novas gerações?

É um problema que nos últimos anos tem vindo a piorar, o cérebro das crianças têm vindo a mudar, há áreas que há uns anos estavam muito estimuladas e que actualmente não estão, muito por influência dos ‘ecrãs’ a que as crianças são expostas desde muito cedo. Se por um lado temos uma geração que lida com a tecnologia de forma intuitiva, por outro temos meninos e meninas com mais dificuldades em áreas como a concentração, a memória ou o desenvolvimento motor. Se há uns anos sabíamos de cor o número de telefone da família toda, hoje em dia nem o nosso sabemos, isso reflecte-se na escola e nos estudos da criança.

Até que ponto nós, adultos e pais, somos responsáveis por esse ‘desligamento’?

Somos responsáveis um pouco por culpa da nossa vida agitada, vivemos ‘a mil à hora’ não podemos esperar que os nossos filhos não vivam também assim. As crianças aprendem com os nossos exemplos, vivem ao mesmo ritmo que nós. Este ‘desligamento’ está muito relacionado com o estilo de vida que levamos. Uma coisa é certa, vivermos com a culpa é nada mudarmos, não ajuda nada... mas aceitar o que não pudemos mudar (horários de trabalho por exemplo) e tirar o melhor partido da nossa realidade, isso já ajuda.

Hoje em dia fala-se muito em crescentes casos de défice de atenção e hiperactividade. Será que estes pretensos diagnósticos não serão apenas desculpas para justificar maus resultados ou problemas de concentração?

Sempre existiram diagnósticos de hiperactividade e défice de atenção, no entanto, têm vindo a aumentar os casos, o que não significa que muitos deles não sejam apenas crianças ‘aceleradas’. Uma criança com dificuldades de concentração ou que tem dificuldade em controlar ou inibir movimentos, que não pára quieta, não quer dizer que seja hiperactiva. A hiperactividade é um diagnóstico clínico que muito se tem vulgarizado e que nem sempre se aplica da forma certa.

Tem dois livros publicados sobre estas questões do estudo e da concentração. Poderemos dizer que é possível melhorar com base em metodologias específicas?

Sim, é sempre possível melhorar, treinar a concentração através dos sentidos, com jogos que ajudam a criança a passar tempo com os pais e longe dos ecrãs e isto só pode ser bom para o desenvolvimento da criança. Ao longo do meu percurso profissional como psicóloga tenho tido contacto com muitas crianças que não sabem brincar, que se lhe tirarmos um tablet ou uma tv não têm estratégias para se divertirem, para brincar. Ora isto deve preocupar-nos como adultos que temos um papel na vida destas crianças, como pais, como professores.... o natural seria que uma criança fosse criativa, que de um simples pauzinho fizesse um avião, de areia fizesse uma caixa fizesse uma cama de bonecas, é a criatividade das crianças que estamos a perder... e isso deve ser invertido o mais urgentemente possível.

Nestas áreas, como em outras, é importante começar cedo, ou é possível recuperar mais tarde?

Quanto mais cedo se começar melhor é para a criança. Mas nunca é tarde, mesmo crianças mais velhas ou adolescentes gostam de desafios, de sentir que os pais se interessam pelo seu estudo numa perspectiva de ajuda e suporte e não apenas para saber os resultados dos testes, isso ajuda a que eles participem com entusiasmo nos desafios que lhes vamos colocando.

É sempre altura de começar!

Há a tendência de responsabilizar só a escola e os professores para os maus resultados dos alunos. Mas os pais não são actores fundamentais nesse processo?

A existência de sintonia Escola/Família é um dos principais pilares para o sucesso e a motivação para o estudo. É importantíssimo que a criança sinta que os seus pais confiam na escola e que a escola vê os seus pais como parceiros, só assim se sente confiante para dar o seu melhor.

Quais os principais conselhos a dar aos pais/educadores?

Há um conselho que resume tudo o que é realmente importante, é que façam sempre o seu melhor para ajudar a criança a crescer feliz. O que digo todos os dias aos meus filhos é “ Faz do teu dia um dia feliz! “, isso é de facto o essencial para a vida. Outro aspecto importante é focar na missão de ajudarem a criar boas pessoas, pessoas que tornem o mundo um lugar melhor para todos vivermos.