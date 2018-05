Árvore em risco de queda preocupa

Uma árvore de grande porte, que se encontra na estrada regional 204, na Tendeira, Caniço, está a preocupar aqueles que são utilizadores assíduos dessa via. A árvore em questão está a ‘tombar’ para a via e até já provocou danos no varandim de protecção.

A verdade é que a árvore já se encontra no local há décadas, mas há semanas que se encontra a cair para a estradas.

Como ilustra a fotografia, alguns dos galhos estão de tal forma em cima da via que, quando passa um autocarro, acaba por os derrubar.

Quanto ao varandim de protecção, já se encontra partido devido à força exercida pela árvore.

Os automobilistas pedem intervenção das equipas competentes, a fim de se evitar um acidente grave provocado pela queda de galhos ou da própria árvore. A.D.F.