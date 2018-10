Artistas internacionais abrilhantam BBC

Para este final de semana, o Barreirinha Bar Café (BBC) propõe uma variedade de propostas artísticas que começam já amanhã, véspera de feriado, uma vez que, no âmbito do Simpósio Doutoral de Som, Imagem e Interação (SIIDS), haverá apresentações musicais a partir das 21 horas no T1 do BBC, em parceria com o M-ITI.

O BBC recebe a actuação de três artistas, a começar por Atau Tanaka...