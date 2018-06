A Imprensa Académica acaba de lançar uma nova colecção, Ilustres (Des)Conhecidos é uma colecção dedicada autores madeirenses ou que passaram pela Madeira que são considerados importantes e que estão de certa forma esquecidos. A primeira obra é de Luzia, intitula-se ‘Os que se divertem (A comédia da vida)’, será lançado no dia 26 no Jardim do Mar, onde a escritora morou. A obra foi patrocinada parcialmente pela Câmara Municipal da Calheta, estando o lançamento marcado para as 18 horas, na Praça do Jardim do Mar.

Este primeiro livro é a reedição da obra publicada pela primeira vez em 1920 por Luísa Susana Grande de Freitas Lomelino, de pseudónimo Luzia. Nascida em Portalegre, a escritora passou parte da vida na Madeira, tendo depois do divórcio viajado para França e para outros países, dedicando-se à escrita e à vida em sociedade circunscrita a um pequeno número.

Em ‘Os que se divertem (A comédia da vida)’ foi lançado na primeira edição quando a escritora tinha 45 anos. São 23 episódios e cartas em monólogos e diálogos em que retrata da sociedade onde se movia e com a qual não se identificava e gostava de observar como um espectador. Na sua escrita não falta ironia. Fala dos novos e velhos ricos, dos vestidos, dos eventos, da sociedade das aparências em que se movia. “A ironia prevalece praticamente sobre todos os quadros que traça, apontando os ridículos do que a rodeia”, escreve Cláudia Sofia Neves, jovem investigadora da Universidade da Madeira, no texto que acompanha a obra, destacando a actualidade do conteúdo mesmo passado quase um século.

A autora, já chamada de ‘O Eça Queiroz de sai’, é descrita como uma mulher muito cosmopolita e de uma cultura incrível, conhecida pela sua personalidade e ideias contestatárias, avançadas para a sua época, assim como pela sua escrita vanguardista. “Nós acreditamos que ela, em 1920 e mesmo antes do seu livro, foi sempre uma mulher muito activa, muito interventiva e muito à frente do seu tempo”, afirmou o editor.

Para a reedição, a obra foi actualizada em termos ortográficos e é acompanhada de um prefácio do escritor, jornalista e investigador Alexandre Honrado, de um texto sobre a obra, de um outros sobre a vida e obra e Luzia e ainda de uma bibliografia recomendada. Inclui ainda algumas ilustrações da autoria da artista plástica Luísa Spínola.

No dia 26 a obra será apresentada pela professora e escritora Luísa Antunes Paolinelli.

O livro vai estar à venda nas livrarias do Funchal, nas lojas Gaudeamus, assim como na Internet através da Wook. Tem um preço de capa de 14,9 euros.