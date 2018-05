Toda a área em redor da praça de táxis e da antiga bomba de gasolina da Vila Baleira, no Porto Santo, será requalificada. A obra, denominada de arranjo urbanístico e Praça de Táxis, tem um custo de 400 mil euros, devendo ser lançada a concurso público ao longo do segundo semestre deste ano, de modo a que possa ir para o terreno no primeiro semestre do próximo ano. O prazo de execução da empreitada é de seis meses.

A pretensão foi transmitida ao Governo Regional pela Câmara Municipal do Porto Santo e dá seguimento a solicitações feitas nesse sentido pelos taxistas, sobretudo, mas também pela população em geral.

O projecto envolve a reabilitação de todo aquele espaço central, incluindo uma nova praça de táxis com capacidade para 15 viaturas, bem como ainda estacionamentos para viaturas ligeiras (cinco lugares, um dos quais para condutores com deficiência motora) e para motos (14 lugares), a par de uma pequena doca para autocarros (três viaturas).

Será ainda implementada no local uma rotunda, que permitirá fazer com que o trânsito naquela área possa circular fluentemente no entroncamento entre a Avenida Dr. Manuel Gregório Pestana Júnior e a Rua Maximiano de Sousa, solucionando, de vez, um problema que ganha particular pertinência no Verão e em quadras festivas, quando existem mais turistas e quando o movimento viário é maior.

Paralelamente, serão disponibilizados mais lugares de estacionamento e oferecidas melhores condições aos profissionais de táxi naquela ilha.

Miguel Albuquerque irá estar hoje, pelas 11h30, na apresentação do Projecto de Requalificação da envolvente à Praça de Táxis, de acordo com uma nota de imprensa da Quinta Vigia.

O Governo Regional vem apostando na requalificação de vários núcleos de freguesia e de outros espaços urbanos, em toda a Região, de modo a melhorar a qualidade de vida dos cidadãos e a tornar mais aprazíveis esses mesmos espaços para fruição e lazer da população, criando também zonas verdes.

Este é, paralelamente, mais um investimento do Governo Regional no Porto Santo, que se junta a outros em curso como a construção de um canal de contenção de chuvas na estrada regional (150 mil euros), a construção e passeios nas Casinhas ou os investimentos da Sociedade de Desenvolvimento do Porto Santo, como será o da Baiana.