Pelo menos nove pessoas morreram ontem durante um incêndio num centro de detenção provisória de menores da Polícia Militar de Goiânia, capital do Estado de Goiás, no centro do Brasil, revelaram os bombeiros.

O incêndio estendeu-se por várias celas do sétimo batalhão daquela polícia militarizada, no interior do qual se encontra o centro de detenção provisória de menores, de acordo com um porta-voz dos bombeiros.

A corporação assinalou que o número de mortos poderá ser maior, ainda que não haja ainda uma confirmação oficial.