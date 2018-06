Artesanato inspirado

Na ponta mais a Sul da Madeira, pode ser encontrada, desde meados do ano passado, uma rulote que vende produtos artesanais e

souvenirs.

Situada na parte Norte do Miradouro Ponta do Rosto, no Caniçal, esta rulote de produtos artesanais encontra-se num dos pontos mais importantes a nível do turismo na Madeira, sendo este um local de destaque quer pela flora e fauna que lá existe.

Nelson Santos é o empresário que gere este negócio. O sócio-gerente é vigilante da Natureza há cerca de 20 anos e muito cedo descobriu os seus dotes para o artesanato, porém, fazia peças apenas para ficarem expostas em casa. “Enquanto vigilante, trabalhei muitos anos na Casa do Sardinha e lá havia uma loja de souvenirs que, entretanto, fechou”, recorda o empresário em nome individual, que sempre teve aquele ‘bichinho’ de estar em contacto com os turistas.

Com a experiência adquirida no trabalho, “acabei por criar aquela empatia com os estrangeiros e ganhei o gosto pelas vendas. Sou muito dinâmico nesse aspecto porque sou muito comunicativo e consigo ligar-me às pessoas e ‘puxar’ por elas para conseguir vender as coisas”.

Apesar de as vendas serem um sucesso entre os turistas, na verdade, “só falo um pouco do inglês, para além do português, mas dá para desenrascar, e a empatia com os clientes faz o resto do trabalho”, assume.

Na rulote, que ainda tem um nome por definir, o empresário começou a vender moinhos de pedra, que são bem conhecidos entre a população madeirense, sobretudo a mais velha. “Estes moinhos já tinham sido feitos há 18 anos e estavam na minha casa, mas decidi vender estes produtos”.

Com os primeiros tempos de actividade a decorrer, Nelson reparou que os turistas andavam à procura de artigos mais pequenos e leves, tendo então começado a fazer exemplares de moinhos de pedra menores, para que pudessem caber nas malas de viagem e fossem mais fáceis de transportar para os turistas.

Esculturas de pedra e madeira

Para complementar a exposição de produtos, Nelson começou a introduzir souvenirs já previamente fabricados, mas não se ficou por aqui. Era necessário inserir produtos que o distinguisse de todos os outros negócios do género.

Então, o artesão decidiu colocar em prática a sua arte para a confecção de produtos ‘à mão’ e começou a fazer esculturas com duas matérias-primas: pedra e madeira. Estes artigos são, essencialmente, baseados em elementos que constituem a Natureza madeirense, sobretudo, relacionados com o mar. Por exemplo, as caudas de baleias e atuns são das esculturas com mais dimensão que o artista faz, sendo que “tudo isto é feito a ‘olho’”.

Os ímanes são, também, exemplares de sucesso neste ponto de venda dedicado ao turismo, visto que são de pequeno tamanho e, naturalmente, acabam por ser mais baratos e fáceis de transportar. Já este tipo de artigo, o artesão explica que, como é plano, ou seja, não tem saliências, é feito através de moldes e não necessita de muita ‘arte’.

Aproveitar recursos

Sendo um homem observador e atento às boas oportunidades de negócio, Nelson verificou que podia juntar o útil ao agradável e começou a recolher madeiras que davam à costa para então trabalhar com as esculturas.

Assim, passou a trabalhar directamente com a matéria-prima sem qualquer tipo de custo adicional, tornando possível o lucro do negócio e, ao mesmo tempo, passou a contribuir para a limpeza das praias.

A rulote é o único ponto de venda de Nelson Santos, que conta com uma funcionária para as horas em que não consegue estar no local. A colaboradora partilha também o seu talento no negócio ao gravar as iniciais de nomes em pequenas pedras, que depois são introduzidas em colares ou porta-chaves, tornando-os assim, em artigos personalizados.

“Ela também tem uma qualidade muito boa no que toca à relação com os clientes. Brinca com eles na hora da venda e cria uma boa empatia com eles”.

Quanto ao investimento inicial para o negócio, Nelson recorda que, quando comprou a carrinha, encontrou o automóvel em más condições. “Estava cheia de ferrugem de uma ponta à outra e a parte interior estava mal acabada”. Para remodelar tudo, “mandei pintar a parte de fora e remodelei este espaço interior. Aproveitei uns armários que me deram de uma estante de bar que já não precisavam e arranjei forma de os inserir aqui. De resto, tenho dando uns jeitos aqui ao espaço”, refere.