Arte Sacra debate pintura

‘A Fábrica do Açúcar de Filipa Venâncio. Testemunhos de uma indústria’, a exposição patente ao público no Museu de Arte Sacra do Funchal (MASF) até 31 de Agosto, serve de mote para um ciclo de cinco conversas promovido pelo espaço museológico entre este mês de Junho e o mês de Julho. ‘Em torno da Pintura: Museus, Arquivo e Memória’, assim se chama o ciclo, conta com oradores da Madeira e do continente. Começa na próxima quinta-feira, dia 21, pelas 18 horas, tendo como primeiros intervenientes Martinho Mendes e Naidea Nunes Nunes.

Martinho Mendes, artista plástico, coordenador do Serviço Educativo do MASF e curador da exposição temporária escolheu o tema ‘Intervenções contemporâneas em museus históricos: reinvenção e pedagogia’. Já Naidea Nunes Nunes, especialista em linguística, professora na Universidade da Madeira (UMa), investigadora do Centro de Investigação em Estudos Regionais e Locais (CIERL) da UMa e do Centro de Linguística da Universidade de Lisboa, vai abordar ‘Memória Individual e Colectiva do Património Linguístico e Sociocultural do Engenho Hinton’.

Oito oradores e perspectivas

Voltadas sobretudo para o público local, estas conversas decorrem ainda nos dias 27 e 28 de Junho e 5 e 26 de Julho e terão mais convidados. João Miguel Fernandes Jorge, escritor e crítico de arte vem apresentar uma nova reflexão a partir da exposição temporária de Filipa Venâncio no MASF, no dia 27. Isabel Sabino, professora catedrática da Faculdade de Belas Artes da Universidade de Lisboa, vai abordar ‘Sobre pintura contemporânea: persistências, fluxos, lugares’ no dia 28. Alberto Vieira, historiador e director do Centro de Estudos de História do Atlântico, vai debruçar-se sobre ‘Engenhos e tecnologia do Açúcar da Madeira para o Mundo em inícios do século XX’, e Lídia Goes Ferreira, directora do Museu Etnográfico da Ribeira Brava, que vai falar sobre a salvaguarda do património tecnológico e industrial, em particular sobre os engenhos de açúcar. Intervêm ambos no dia 5. Isabel Santa Clara, investigadora do ARTIS - Instituto de História da Arte da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa e do CIERL, é convidada do último dia, escolheu ‘Pintura, o corpo da memória’, juntamente com Filipa Venâncio, a artista plástica autora da exposição temporária, professora da Escola Secundária Francisco Franco, que encerrará o ciclo com uma intervenção sobre três décadas de pintura, aproveitando a ocasião para apresentar e lançar o seu site.

Uma nova abordagem

‘A Fábrica do Açúcar de Filipa Venâncio. Testemunhos de uma indústria’ teve uma primeira fase em 2008 quando o corpo de trabalho foi apresentado pela primeira vez na Quinta Palmeira. Dez anos depois, a artista amplificou este projecto com a apresentação de outros objectos de colecção próprios, assim como com um conjunto inédito e diversificado de documentos de arquivo com diversas proveniências, que simultaneamente promovem diálogos e potenciam a compreensão da história da produção açucareira nos séculos XX e XXI, refere o Museu. A exposição, acrescenta o MASF, “coloca em destaque, e em revisão histórica, a pintura como disciplina artística, ao mesmo tempo que se apresenta, através da estratégia de montagem narrativa, como um espaço de relação, quer com as dinâmicas da curadoria contemporânea, em contexto de museus com colecções históricas como é o caso do MASF, quer com a evocação da multidimensionalidade da história da produção do açúcar na Madeira, nomeadamente através na abordagem à história local e regional, o mundo dos arquivos e da memória”.

As cinco conversas do ciclo ‘Em torno da Pintura: Museus, Arquivo e Memória’ decorrem na sala da exposição temporária, durando cada uma 1h15. A entrada é livre mas sujeita a inscrição prévia e limitada à capacidade da sala, que é de 50 lugares. Inscrições em eventbrite.pt ou através do número 291228900.