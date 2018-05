Arrombou porta de carro para levar óculos e coluna de som

A Polícia de Segurança Pública encontra-se a investigar um furto, ocorrido no final do mês passado, no estacionamento de um estabelecimento do Funchal.

O caso foi comunicado às autoridades ao início da manhã, sendo que se presume que o carro tenha sido deixado estacionado durante a noite, no parque de um restaurante, localizado na Avenida das Madalenas, em Santo António.

Quando o dono chegou à viatura encontrou a porta do carro arrombada. Do interior do carro foi levado um par de óculos, cujo valor comercial deverá rondar os 100 euros.

Além disso, ‘desapareceu’ uma coluna de som, que deverá ter custado cerca de 70 euros.

Assim, o proprietário da viatura, além de ter que lidar com o furto destes objectos, sofreu danos na sua viatura.

A PSP aconselha a que não sejam deixados objectos de valor expostos no interior dos carros, pois acabam por representar um ‘chamariz’ para estes ladrões de ocasião.

Um dos conselhos passa por guardar os objectos no porta-bagagem, de preferência antes de estacionar o carro. Assim evita que os ladrões daquilo que guardou, pois muitos vigiam os estacionamento.

Em caso de furto, o caso deve ser imediatamente comunicado às autoridades. A.D.F.