“Arrependo-me de ter posto o clube à frente da família”

É um dos fundadores do Sporting do Porto Santo, que nasceu a 14 de Setembro de 1974, presidente há cerca de 15 anos, depois de ter assumido outros cargos na colectividade, mas anunciou ao DIÁRIO que vai deixar a actividade clubística no final da temporada, por motivos de saúde. José Manuel Oliveira, conhecido por todos como Juca, um ‘homem dos sete ofícios’ nos leões da Ilha Dourada, despede-se com o desejo de que alguém continue com o legado.

Vai mesmo deixar a presidência do Sporting do Porto Santo?

O meu mandato termina em Dezembro deste ano mas já anunciei que vou deixar o Sporting no final desta época, no máximo em Julho. Já estou há muito tempo nisto, tenho problemas de saúde e não posso mais. Gostava que um outro grupo tomasse conta disto, para não deixar morrer o clube.

Há quantos anos ‘vive’ o clube? Há 43 anos. Ajudei a fundar o clube e fiquei por aqui. Nestes anos corri todos os lugares da direcção e sou presidente há cerca de 15 anos.

Qual é a actual realidade do Sporting do Porto Santo?

O clube está bem, porque tem em competição cerca de 200 atletas. A logística pesa um bocado mas vamos aguentando, com carolice, muitas vezes tirando dinheiro de casa para apoiar o clube.

E em termos financeiros?

Não atravessa uma boa fase, porque não recebemos nada da Câmara Municipal do Porto Santo o ano passado. Na altura, o senhor presidente, Menezes de Oliveira, entendeu não nos apoiar. Fomos o único clube que não recebeu verbas e uma das respostas que no deu foi de que não tínhamos formação, quando ele tinha os seus filhos lá. Para além disso, temos uma dívida para com a Associação de Futebol da Madeira, por multas, devido às faltas de comparência que demos aquando da desistência do Campeonato Regional da I Divisão, por causa de uma dívida ao Portosantense, que nunca consideramos, por utilização do estádio, porque eles estiveram cinco anos a jogar hóquei em patins no nosso pavilhão sem nunca nos darem um tostão. Também temos uma dívida na Associação de Ténis de Mesa da Madeira.

Qual é o actual passivo do clube?

Cerca de 30 mil euros, sem contar com as minhas verbas que estão lá metidas.

E há receitas para abater este passivo?

Estamos à espera de assinar um protocolo com a nova vereação do Porto Santo mas ainda não sabemos qual será o montante, bem como das verbas do Plano Regional de Apoio ao Desporto para a competição regional que ainda não foi aprovado. Também há uma outra situação que precisa de ficar salvaguardada e que se prende com o facto de sermos nós a pagar a luz, água e gás do pavilhão.

A Câmara Municipal do Porto Santo deveria ajudar o clube neste particular porque não acho bem, nem justo, que quem tem espaços próprios tenha de fazer face a esses gastos, enquanto aqueles que não têm infra-estruturas próprias vão treinar e jogar aos equipamentos do Governo sem nada pagarem. Só em água, luz, gás e manutenção do nosso pavilhão, gastamos cerca de mil euros por mês. Se não o tivéssemos de fazer todos os meses esse investimento a nossa situação financeira seria bem diferente.

Há dirigentes dentro dos órgãos sociais do clube com condições para liderarem o destino do Sporting?

Tem alguns elementos muito válidos, gente nova, formada, com outras ideias, que pode ‘pegar no barco’ e levá-lo avante. Temos um pavilhão, somos o clube com mais camadas jovens no Porto Santo e desenvolvemos actividade no ténis de mesa, hóquei em patins, patinagem artística, futsal e ginástica para adultos, mas o clube precisa neste momento é de mais dinamismo. De alguém que tome decisões, que pense bem naquilo que é melhor para o clube e para o Porto Santo.

Não teme que o clube possa cair num vazio directivo?

Ninguém é eterno e, por isso, não acredito que o clube vá acabar. Talvez não venha ninguém fazer aquilo que fiz, prejudicando, inclusive, a vida familiar. Quem vier terá de ter muita vontade e carinho, gostar mesmo disto e ter a coragem de tirar do seu vencimento para ajudar o clube. Não é fácil encontrarmos pessoas com essa capacidade mas é possível.

Quantos funcionários tem o clube?

Zero. O funcionário do clube é o presidente, que não ganha nenhum. Não temos possibilidade de pagarmos a ninguém. Não é suportável. Os professores que connosco trabalham recebem porque os pais pagam para terem os filhos a treinarem connosco.

Arrependeu-se de alguma coisa nestes anos?

Arrependo-me de ter posto o clube em primeiro lugar, à frente da família, a quem devo um pedido de desculpa, bem como ter acreditado e de ter sido muito aberto com algumas pessoas. Uma em particular. Um atleta que esteve aqui no ténis de mesa e que só se aproveitou da minha pessoa. Por causa de mil e tal euros, numa altura do reajustamento financeiro, disse que não poderia esperar, meteu-nos no Tribunal de Trabalho e fez tudo e mais alguma coisa para o clube acabar. Mas não conseguiu.

Que sonho tem para este clube?

Gostava que o clube não perdesse a dinâmica que tem hoje e que os porto-santenses, para os quais existe este clube, se mostrassem mais interessados em apoiar. Esse é o maior desejo, de que está feito não acabasse e que houvesse uma maior aproximação dos porto-santenses.