Várias pedras terão sido arremessadas do terraço de um bloco de apartamentos localizado na Rua 5 de Outubro, no Funchal. As mesmas danificaram carros e montras de lojas na Rua 31 de Janeiro.

De acordo com um comerciante dessa rua, nas imediações da Cruz Vermelha, na sexta e segunda-feira, foram atiradas algumas pedras do cimo de um prédio, que acabaram por atingir algumas viaturas...