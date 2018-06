Arrancou 2.ª fase para bilhetes do NOS Summer Opening 2018

Terminou no domingo, 10 de Junho, a 1.ª fase de vendas de bilhetes do NOS Summer Opening 2018 (NOSSO’18). “O NOSSO’18 foi o festival que mais bilhetes vendeu no decorrer da última semana em Portugal, subindo ao primeiro lugar do top da Ticketline, a maior plataforma de venda de bilhetes para espectáculos do País”, diz Gonçalo Camacho, da Puppetry Productions, organizadora do festival.

“A Puppetry Productions agradece a todos os que já garantiram o seu bilhete e aconselha a quem ainda não o fez a comprar com a maior antecedência possível. As vendas da sexta edição estão a superar os números de 2017, edição que atingiu pela primeira vez na história do festival uma lotação esgotada”, adianta o responsável.

A compra antecipada é importante para que a organização possa prever o número de festivaleiros presentes, com maior exactidão, de forma a dotar o recinto com as condições logísticas mais adequadas.

Assim, até dia 19 de Julho, o passe de 3 dias custa agora 40 euros, o de 2 dias custa 30 euros, o bilhete diário (20 ou 22 Julho) custa 25 euros e o bilhete diário (22 Julho) custa 17 euros. À venda na Fnac, Fórum Madeira, lojas CTT, Worten, festicket e nossummeropening.com. j.f.p.