Arqueologia subaquática no ‘periscópio’ do Porto Santo

O Porto Santo vai receber, hoje e amanhã, no Centro Cultural e de Congressos, as IV Jornadas Transnacionais de trabalho MARGULLAR, que terão como tema ‘Congressistas que irão debater, conjuntamente, o tema “Museus e Rotas: a tutela e a transmissão do património arqueológico de origem subaquática’.

A organização é da Secretaria Regional do Turismo e Cultura (SRTC) e da Associação...