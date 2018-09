Arqueologia subaquática como cartaz turístico

Numa iniciativa da Secretaria Regional do Turismo e Cultura em parceria com a ACIF, ao abrigo do programa comunitário INTERREG MAC, o Porto Santo acolhe, nos dias 3 e 4 de Outubro, as IV Jornadas Transnacionais de Trabalho do Projecto ‘MARGULLAR’, juntando parceiros da Madeira, Açores, Canárias, Cabo Verde e Senegal à volta do tema da arqueologia subaquática Macaronésica. Os participantes...