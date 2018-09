Todos ‘desarmados’

Adeus, até um dia. O ferry foi-se embora e apenas regressa no próximo Verão. A operação, apesar de ter superado os números de 2011, em igual período, não se mantém para lá do que já havia sido estipulado, embora não deixe de ser importante frisar que a ligação é crucial para a Madeira, não tivessem marcado presença, ontem, cerca de 200 manifestantes, no Porto do Funchal, para assistir...