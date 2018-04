Arguido nega ter utilizado nomes de mortos para burlar TMN

Vítor C., um ex-empresário madeirense do ramo das telecomunicações, negou, ontem, no tribunal do Funchal, ter engendrado e posto em prática um plano para burlar a TMN através de contratos em nome de pessoas falecidas. Tais contratos, de acordo com a acusação, ter-lhe-ão permitido ficar, de borla, com 26 computadores portáteis, 26 placas de banda larga móvel, 26 cartões de acesso e cerca de 50 telemóveis desbloqueados.

O ex-empresário, a sua esposa, Verónica C., e o técnico de contabilidade Paulo F. começaram ontem a ser julgados, na Instância Central da Comarca da Madeira, por seis crimes de falsificação (o mesmo número de contratos elaborados com dados de pessoas mortas) e dois crimes de burla qualificada. “Não falsifiquei documentos nem pedi a ninguém para o fazer”, foram as primeiras palavras que Vítor C. proferiu perante o colectivo de juízes presidido por Teresa Miranda. O antigo sócio-gerente da loja de telemóveis VCNet, junto ao centro Dolce Vita, que angariava clientes para o agente da TMN ‘Santos Silva - Consultoria em Telecomunicações’, garantiu não ter montado qualquer esquema ilícito e sublinhou que a sua empresa também foi prejudicada, pois os equipamentos correspondentes a contratos frustrados eram-lhe debitados. Por outro lado, indicou que foi uma antiga funcionária da VCNet, de nome Nélia, quem entregou os equipamentos aos tais clientes... falecidos.

Este julgamento prossegue na manhã de 8 de Maio.