O médio argentino Tissone é o mais recente reforço do Nacional. O jogador não tinha contrato e assim pode ser inscrito fora do período de transferências. Assina um contrato válido por uma época, com outra de opção.

Fernando Tissone, 32 anos, é um médio defensivo com vasto currículo no futebol europeu. Em Itália representou Udinese, Atalanta e Sampdoria. Já em Espanha jogou no Maiorca...