Árbitros reclamam mais verbas da AFM

Os árbitros de futebol madeirenses reclamam mais valores em atraso para além daqueles que a Associação de Futebol da Madeira (AFM) está a regularizar no âmbito de um acordo estabelecido oportunamente entre as partes.

De acordo com um dos árbitros lesados, esse acordo - que é referente a pagamentos de jogos da competição regional apitados nas épocas 2010/11 e 2011/12 e que ainda se encontram em atraso - apenas inclui uma parte das verbas. A outra parte em dívida, refere a mesma fonte, não está contemplada nem é, tão pouco, reconhecida pela AFM. Porque, alegadamente, os documentos referentes aos jogos em causa ter-se-ão perdido e não estão na posse da associação.

No entanto, os árbitros garantem que esses valores estão em dívida e que, de resto, fazem parte do Relatório de Gestão e Parecer do Conselho Fiscal da AFM, referente à época 2013/14. Um documento que foi publicado pela entidade associativa na sua página na internet, que entretanto já não está disponível, mas que se encontra na posse dos árbitros. Documento esse a que o DIÁRIO teve acesso.

Aliás, segundo apurámos, há árbitros que se recusaram a receber o pagamento parcial da verba, precisamente porque pretendem ver reconhecida a totalidade do valor.

AFM desconhece outras dívidas

O presidente da AFM, Rui Marote, diz desconhecer a existência de outras verbas em atraso, para além daquelas que fazem parte do acordo estabelecido entre aquela entidade e os árbitros.

“Não faço a menor ideia de qual a parte que dizem que não foi paga. Da nossa parte está a ser tudo pago integralmente, tudo o que combinamos está em dia”, refere o presidente da AFM, lembrando que o acordo de regularização das verbas em atraso foi efectuado no início da época entre a AFM, o Conselho de Arbitragem e os próprios árbitros, acrescentando que a última prestação será paga no próximo mês de Junho.

Por indicação de Rui Marote, o DIÁRIO ouviu ainda o presidente do Conselho de Arbitragem (CA) da AFM, Francisco Costa. “Não tenho conhecimento do que me está a dizer”, começou por dizer o dirigente, acrescentando que o actual CA quando entrou em funções assumiu a responsabilidade de “resolver esse problema que já existia anteriormente”, tendo, nesse sentido, “pegado em todos os documentos que existiam na associação, fazendo o levantamento e contabilizando a dívida existente aos árbitros, tendo depois apresentado uma proposta à associação para regularização da mesma, o que está a acontecer neste momento”.

Francisco Costa reforça que não tem conhecimento da existência de outras dívidas para além das que fazem parte do acordo. “Nenhum árbitro me disse isso, mas se os árbitros acham que alguma verba não está a ser contabilizada, então deviam primeiro falar comigo”, refere, acrescentando que está aberto a ouvir os árbitros que se dizem lesados. “Têm é que me vir dizer que verbas faltam pagar e provar que essas dívidas existem”, sublinha.