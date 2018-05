Árbitros madeirenses ‘escapam’ ao escândalo

O nome dos árbitros internacionais madeirenses, Duarte Santos e Ricardo Fonseca, é mencionado no alegado esquema de corrupção relacionado com a compra de equipas de arbitragem no andebol e que envolve o Sporting.

O caso foi ontem revelado pelo jornal Correio da Manhã, que relatou conversas e trocas de mensagens de voz entre empresários, na aplicação da internet WhatsApp, e que segundo o jornal mostram como André Geraldes, hoje director de futebol do Sporting, coordenava o alegado esquema.

Numa dessas mensagens, entre os dois empresários, Paulo Silva e João Gonçalves, que funcionariam como intermediários, é relatado o “descontentamento do chefe, André Geraldes”, pelo facto do FC Porto ter ganho o ABC de Braga, num jogo disputado a 28 de Abril, e que foi arbitrado pela dupla madeirenses. “O Paulo não falou nada com os gajos da Madeira?”, terá questionado o agora homem forte do futebol leonino, que deita por terra um eventual viciação do resultado por parte de Duarte Santos e Ricardo Fonseca, até porque os dragões ganharam folgadamente esse jogo por 36-24.

Contactados pelo DIÁRIO, disseram que “neste momento não podem abordar o tema”, prometendo para outra altura eventuais declarações.

Certo é que o Ministério Público está a investigar este alegado esquema de corrupção, confirmou a Procuradoria-Geral da República.

Já o Sporting apelou à celeridade das autoridades na averiguação do caso, considerando-se um “alvo a abater” por continuar a “lutar e a querer transparência e verdade desportiva”.