Árbitros madeirenses assaltados em Belém

Três elementos de uma equipa de arbitragem madeirense, que no último fim-de-semana viajaram para o Continente para apitar dois jogos, foram assaltados em Belém.

Segundo o DIÁRIO apurou, antes de arbitrarem o encontro, na manhã de sábado, os três juízes ter-se-ão dirigido a Belém para almoçar, numa viatura alugada pela Federação Portuguesa de Futebol, que acabou por ser furtada por desconhecidos.

Os árbitros deixaram o automóvel estacionado na via pública, numa zona bastante movimentada e quando se preparavam para arrancar para o jogo encontraram o carro danificado, com os vidros partidos e as portas destrancadas.

O caricato é que ficaram sem o referido equipamento de jogo que se realizou ao início da tarde, porque os assaltantes furtaram o fardamento de jogo, equipamento electrónico, telemóveis e uns auriculares que rondam os 500 euros. De seguida, colocaram-se em fuga com o material.

Os árbitros contactaram a Polícia de Segurança Pública, que se deslocou ao local e tomou conta da ocorrência. Informaram também a Federação e tiveram mesmo de contactar outros árbitros de Lisboa para pedirem equipamentos emprestados no sentido de dirigirem as partidas realizadas no sábado e no domingo.

O nome do trio de arbitragem não foi divulgado mas faz parte dos quadros da Associação de Futebol da Madeira, cujo Conselho de Arbitragem tomou, também, conhecimento deste caso insólito, que foi minimizado pela solidariedade do sector.