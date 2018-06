Árbitro norte-americano dirige jogo de Portugal

O norte-americano Mark Geiger vai arbitrar, amanhã, o encontro entre Portugal e Marrocos, da segunda jornada do Grupo B do Mundial, anunciou ontem a FIFA.

No jogo que se vai disputar em Moscovo, Geiger vai ser auxiliado pelo compatriota Frank Anderson e pelo canadiano Joe Fletcher, com o russo Sergey Karasev a ser o quarto árbitro. Esta será a segunda vez que Geiger vai dirigir a selecção portuguesa, depois de ter estado no triunfo frente à Nova Zelândia (4-0), na fase de grupos da Taça das Confederações de 2017.

Antes, em 2011, Mark Geiger tinha arbitrado a final do Mundial de sub-20, que Portugal perdeu com o Brasil (3-2), jogo no qual o madeirense Alex Freitas marcou presença, tendo mesmo apontado um golo.

Selecção lusa na máxima força

A selecção portuguesa de futebol prosseguiu ontem animada e na máxima força a preparação para o embate de amanhã com Marrocos, em Moscovo. Nos 15 minutos abertos à comunicação social, novamente ‘reforçada’ com muitos órgãos internacionais, foi possível perceber que a intensidade e competitividade, até nos treinos, persiste no ADN luso.

Fernando Santos tem contado com todos os jogadores disponíveis, o que permite chegar à segunda jornada na máxima força para defrontar Marrocos.