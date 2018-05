AR deve mudar regras

As regras do pagamento de apoios às viagens aéreas dos deputados da Assembleia da República, entre a capital portuguesa e as regiões autónomas, devem ser alteradas. Essa é a posição assumida no esboço de parecer da Comissão de Ética do parlamento nacional, que foi chamada a se pronunciar sobre o assunto.

A posição, apurada pela agência Lusa, ainda está sujeita a alterações, nomeadamente, na reunião marcada para a próxima terça-feira, mas, para já, vai no sentido de propor a alterar da resolução da Assembleia da República de 2004, que definiu os termos dos apoios aos deputados. No esboço do parecer, que foi solicitado pelo presidente do parlamento, Ferro Rodrigues, é dito que é preciso compatibilizar as regras do apoio com os decretos-leis de 2015, que definiram os subsídios sociais de mobilidade, tanto para os Açores como para a Madeira.

A questão da acumulação de apoios às viagens foi levantada pelo semanário Expresso, que deu conta de que os deputados acumulavam 500 euros semanais, por cada um desses períodos com actividade parlamentar, com os valores do subsídio de mobilidade: 134 euros, nos Açores, e 86 euros na Madeira.

Após a notícia do Expresso, Ferro Rodrigues, apesar de garantir a legalidade da acumulação, pediu à Subcomissão de Ética para se pronunciar. Entretanto, o deputado do BE, Paulino Ascenção, reconheceu ter agido mal e, por isso, pediu desculpas e renunciou ao mandato. Além disso, fez um donativo de cinco mil euros a uma entidade com actual social, na Madeira. Foi esta a consequência política de maior monta.

Outros deputados, como o socialista Carlos Pereira, têm defendido a correcção da conduta que adoptaram.

Também chamado a se pronunciar sobre o assunto, o secretário-geral da Assembleia da República disse que a resolução do parlamento que fixa em 500 euros o valor das viagens semanais pagas aos deputados das ilhas é “a matriz regulamentar única de atribuição de despesas de transporte aos deputados”, que é seguida “à risca pelos serviços financeiros” da instituição.

Contudo, admitiu, “pode colocar-se a questão de saber se um deputado que tem a deslocação paga pela Assembleia da República pode adicionalmente prevalecer-se do recurso a um subsídio de mobilidade pago nas regiões autónomas, do qual podem gozar todos os passageiros residentes”.

* com Lusa