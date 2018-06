“Aqui somos todos iguais”

Cátia Pacheco comanda o Navio da República Portuguesa Orion, na qualidade de primeiro-tenente. Aquela que é uma das quatro comandantes ao serviço da Marinha Portuguesa estará a patrulhar os mares da Madeira até Agosto deste ano, juntamente com uma equipa de sete militares, isto é, um sargento e seis praças.

A mulher de 32 anos e que ingressou nos quadros da Marinha Portuguesa em 2006 diz-se preparada para o desafio e esclarece que não existe qualquer tipo de estigma quanto ao facto de ser comandante de um navio militar.

De maneira a fazermos um enquadramento, o N.R.P Orion chegou em substituição do navio-patrulha N.R.P Douro, tendo um comprimento de 27 metros, um deslocamento de 94 toneladas e atingindo uma velocidade máxima de 26 nós. A embarcação tem igualmente uma autonomia que pode chegar até às 1.350 milhas e estará a operar nos mares da Região durante um mês e meio.

Qual a sensação de ser destacada para esta missão aqui na Madeira?

Com muito agrado, porque já estou praticamente no fim do meu comando e este tipo de navio já não vinha há alguns anos à Madeira fazer o patrulhamento, porque habitualmente fazemos missões no Algarve ou no centro do país e recebi esta missão com muita satisfação, pois esta é uma Região bonita, com outro tipo de pesca, pescadores e pessoas, portanto, esta é uma missão como ainda não tinha tido nos últimos dois anos.

Já conhecia os nossos mares?

Já conhecia a ilha, pois já tinha estado cá a bordo do navio-escola Sagres e da Fragata Bartolomeu Dias, ao serviço de outras missões.

E o que achou na altura?

Gostei muito e fiquei muito feliz pela marinha me proporcionar esta missão de um mês e meio, que perdura até Agosto.

Este navio chega em substituição de outro. Na sua opinião é uma boa embarcação?

É um óptimo navio. Tem uma reacção muito grande, ou seja, responde rapidamente a uma situação de emergência. Tirando as duas horas em termos de prontidão e preparação, nós em 10 ou 15 minutos conseguimos sair para o mar e salvar alguém quando isso for necessário. Em menos de dois minutos também conseguimos lançar o bote semi-rígido para dentro de água. Mas, esperamos não ter salvamentos para efectuar durante este tempo que estivermos cá, pois isso seria bom sinal.

Sendo este um navio-patrulha mais pequeno que o anterior, não terá qualquer tipo de constrangimento na vossa missão?

Não, ainda mais nesta altura do ano, pois as condições do mar ajudam, por isso não trará quaisquer constrangimentos.

Em que consistirá a vossa acção?

Somos uma equipa de oito elementos, a contar comigo, e a nossa acção passará essencialmente por aquilo que fazemos também em território continental. Busca e salvamento e fiscalização marítima. Sempre que sairmos, sem que seja ordenado pelo comandante Silva Ribeiro, há de ser para fazer fiscalização marítima e patrulha costeira. Se o mar o permitir vamos patrulhar os mares da Madeira todos os dias, com um dia ou outro de descanso para a guarnição.

Sente-se preparada para o desafio?

Sim, desde há dois anos, quando entrei para a Marinha.

As mulheres são tratadas em pé de igualdade na Marinha. No seu ponto de vista essa mentalidade deveria de se repercutir a toda a sociedade?

Posso usar uma das questões que se fala muito hoje em dia. Uma mulher e um homem no mesmo posto recebe menos no ‘mundo’ civil. Aqui não sentimentos absolutamente nada disso. Um primeiro-tenente recebe exactamente o mesmo, seja ele homem ou mulher. Aqui somos todos iguais e para além do mais os homens já estão habituados a se relacionar com mulheres na marinha há muitos anos e em termos de tratamento é tudo igual. A minha equipa não sente diferença nenhuma por eu ser mulher. Têm de me respeitar hierarquicamente e é isso que acontece. Não há estigma.

Sendo comandante do navio e a única mulher a bordo não cozinha, pois não?

Eu e o sargento não cozinhamos. Aqui, como a equipa é de oito elementos, não existe cozinheiro, ou seja, fazemos a comida de forma rotativa, o que não impede de vez em quando que faça uns doces.

O que reserva o futuro?

Para já vou ficar até Agosto aqui na Madeira e no final da missão regresso à Base Naval de Lisboa. Depois é o que a Marinha quiser.