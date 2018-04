‘Aqui Acolá’ traz dança contemporânea à Ponta do Sol

Depois de anunciados os protagonistas regionais, nacionais e internacionais na área da Música, a organização do Festival ‘Aqui Acolá’ revela que o evento se irá associar a um dos mais importantes ciclos de dança contemporânea de Portugal: o Ciclo Tânia Carvalho, que celebra em 2018 20 anos de carreira daquela que é uma das mais conhecidas coreógrafas do nosso país.

Para celebrar este aniversário, assinalado em 2018, a Companhia Nacional de Bailado, o Maria Matos Teatro Municipal e o São Luiz Teatro Municipal juntaram-se na apresentação do referido Ciclo Tânia Carvalho, que decorreu entre Janeiro e Março do corrente ano e que reuniu alguns dos espectáculos mais representativos desta coreógrafa portuguesa, considerada pela imprensa umas das criadoras mais desafiantes e estimulantes da dança Portuguesa.

Assim, no âmbito desta iniciativa, o Festival ‘Aqui Acolá’ apresenta nos dias 11 e 12 de Maio a peça ‘Olhos Caídos’, uma coreografia que integra o referido Ciclo e que teve a sua estreia na Bienal de Lyon em 2010. Recentemente a peça esteve em reposição no Teatro Camões, inserida no ciclo de celebração dos 20 anos de Tânia Carvalho, e agora será apresentando na Ponta do Sol, numa oportunidade única para os madeirenses poderem ver ao vivo uma das grandes peças da dança contemporânea portuguesa. “É uma grande honra o ‘Festival Aqui Acolá’ se associar a este ano de celebração, no ano que se poderá dizer que é o ano de Tânia Carvalho”, refere a organização do evento.

Dos domínios da coreografia, Tânia Carvalho transporta-se frequentes vezes para a composição musical. A coreógrafa propõe-se como uma artista cuja vontade de expressão não se esgota numa só linguagem. As suas criações vagueiam pelas sombras, pela vivificação da pintura, pelo expressionismo e pela memória do cinema. Assim, a artista constrói a sua cosmogonia misteriosa, um conjunto de códigos que transcendem a própria arte movente — seja no cuidado linguístico e semântico que inscreve na titulação dos seus trabalhos, seja na passagem frequente por territórios mais distantes da coreografia, como o desenho. Ao longo de duas décadas, Tânia Carvalho vai fazendo o seu caminho: criterioso e cada vez mais multidisciplinar.

Recorde-se que em 2017, Tânia Carvalho coreografou um dos trabalhos mais emblemáticos do grupo madeirense Dançando com a Diferença, o ‘Doesdicon’, espectáculo esse que estreou no Teatro Viriato, em Viseu, e correu as principais salas do país, incluindo o MUDAS na Madeira.

Já este ano, a coreógrafa foi a responsável pela direcção artística do programa de criações nacionais do Cumplicidades – Festival Internacional de Dança de Lisboa que decorreu no passado mês de Março.