Aquaparque reabre com novo conceito

Está tudo a postos para a grande abertura do Aquaparque, em Santa Cruz, tendo em vista o Verão. O moderno espaço de lazer e diversão ao ar livre sofreu várias obras de melhoramentos e apresenta uma renovada rede de serviços, precisamente para enriquecer a experiência dos visitantes durante os quatro meses em que estará aberto ao público. Nesse sentido, a água começa a correr pelos tobogãs já a partir do dia 1 de Junho perdurando até 30 de Setembro. Em termos de horários, as portas abrem às 10 e encerram às 18 horas durante os meses de Junho, Julho e Setembro, sendo que em Agosto estas serão excepcionalmente encerradas às 19 horas. Para ‘mergulhar’ de cabeça nas novidades que aí vêm, o espaço que está concessionado à sociedade ‘Desabafos de Verão’, onde se inclui Tiago Cardoso, desenvolve no dia 26 deste mês, entre as 14 e as 18 horas, uma pré-abertura destinada aos parceiros, como forma de saber ‘in loco’ quais as principais novidades para este ano. Com capacidade para cerca de mil utilizadores, destacam-se nos divertimentos as pistas rápidas, conhecidas por serem as mais longas do país, o rio lento, os tobogãs, onde se inclui o ‘black hole’, e ainda duas amplas piscinas. Os preços dos ingressos para a época balnear de 2018 cifram-se nos oito euros para adultos e cinco para crianças, mas há pacotes a ter em conta para a sua carteira. O ‘pack’ familiar engloba quatro pessoas e oferece um espaço no parque de estacionamento, ao passo que existe também o ‘pack’ mensal, despendendo 100 euros, com direito a lugar para colocar o carro. Para breve está também o lançamento de um ‘site’ na Internet, de forma a facilitar a comunicação entre o espaço e os clientes.

Novos serviços no espaço Comodidade, frescura e ambiente. Estas são as três principais características do novo rosto do Aquaparque. A infra-estrutura terá um bar principal, com vários menus para todos os gostos, incluindo alguns destinados às crianças. Neste mesmo espaço abre então um mini-mercado em formato ‘self-service’, numa parceria com a cadeia de supermercados Continente, com os banhistas a poderem adquirir a sua refeição de forma “mais económica”. Há ainda a oportunidade para outro género de refeições. Falamos do sushi que será uma das comidas disponíveis no bar principal. Pelo aquaparque estará igualmente uma pessoa responsável pela venda de gelados, indo ao encontro daqueles que preferem refrescar-se de uma forma mais adocicada. De resto, mantêm-se inalterados os serviços de massagens, enfermaria e gabinete de estética.

‘Chilling bar’ é novidade O ‘chilling bar’ é uma das grandes renovações no serviço do Aquaparque. A zona será destinada à confecção de bebidas mais elaboradas, como é o caso de gins, caipirinhas ou mojitos, sempre com música ambiente durante todo o dia. Caso não goste de estender a toalha na ampla zona ajardinada, o ‘chilling bar’ terá uma promoção feita à sua medida: na compra de uma cerveja com sumo de limão, por cinco euros, o espaço ‘oferece’ um pufe que poderá ser usado em qualquer ponto do parque, bastando devolver à saída. Este novo espaço servirá igualmente para realizar alguns ‘sunsets’, com DJs convidados, com as festas de pôr-do-sol a poderem prolongar-se até às 21 horas.

Animação para os mais novos Tiago Cardoso irá manter os ‘shows’ de aves exóticas e répteis durante a tarde no Aquaparque, mas há mais. Este ano a principal novidade passa pelas mascotes da Disney que irão passear por todo o espaço, fazendo as delícias dos mais novos. Pluto, Mickey e Minnie Mouse são algumas das figuras que vão vaguear pelo Aquaparque, naquela que é uma aposta vincada junto do público mais jovem. Importa salientar, na questão animal, que o Aquaparque estabeleceu um protocolo com o Instituto das Florestas e Conservação da Natureza (IFCN) fruto do mini-hospital instalado neste local. Recuperar e devolver algumas aves à natureza é um dos propósitos ambientais do espaço. Os insufláveis são outra das atracções para os mais novos.